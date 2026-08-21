Himachal Accident: हिमाचल की हनोगी टनल में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, 4 लोगों की मौत, 7 घायल

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Amit Upadhyay
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Hanogi Tunnel Accident: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हनोगी टनल के अंदर दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को यह भीषण हादसा हुआ।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर हनोगी टनल के अंदर दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रकों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

टनल के अंदर कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक हादसा गुरुवार सुबह मंडी जिले में स्थित हनोगी टनल के अंदर हुआ। एक ट्रक मंडी से कुल्लू की तरफ जा रहा था, जबकि दूसरा ट्रक कुल्लू से मंडी की ओर आ रहा था। इसी दौरान दोनों ट्रकों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है। हादसे के बाद दोनों ट्रकों का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई लोग वाहनों के अंदर फंस गए थे। पुलिस और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त ट्रकों को काटकर लोगों को बाहर निकालने की जानकारी सामने आई है।

चार लोगों की मौत, सात घायल

हादसे में शुरुआत में तीन लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई। हादसे में सात लोग घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज और कुल्लू के अस्पतालों में भेजा गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।

एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाए घायल

हादसे की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और स्थानीय राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को पहले नगवाईं के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए टनल के अंदर यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस और राहत टीमों ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने और रास्ता सामान्य कराने का काम किया। मंडी पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग की बात सामने आई है।

इससे पहले भी हुआ था हादसा

मंडी जिले में कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर हाल के दिनों में सड़क हादसों की कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ दिन पहले अलसू चौक के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और चार लोग घायल हुए थे। हनोगी टनल का यह हादसा भी ऐसे समय हुआ है जब पहाड़ी सड़कों पर यातायात सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है।