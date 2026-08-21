Himachal Pradesh Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! हिमाचल में आज का गोल्ड रेट यहां देखें

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 21 August 2026: हिमाचल प्रदेश में आज सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों और खरीदारों की खास दिलचस्पी बनी हुई है. राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,700 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,435 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी का औसत भाव करीब ₹255 प्रति ग्राम है. शहर और स्थानीय बाजार के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है.
आज 22 कैरेट सोने का भाव
आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,700 प्रति ग्राम है. इसी हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,000 बैठती है. आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोना प्रमुख विकल्पों में शामिल है.
24 कैरेट सोने की कीमत
शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोने का भाव अधिक है. आज इसका रेट ₹15,435 प्रति ग्राम है. वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए करीब ₹1,54,350 चुकाने होंगे. 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर निवेश और सिक्के-बार आदि के लिए अधिक किया जाता है.
हिमाचल में चांदी का ताजा भाव
चांदी की कीमत आज औसतन ₹255 प्रति ग्राम है. 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,550, जबकि एक किलोग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,55,000 है. स्थानीय बाजार में मांग और अन्य परिस्थितियों के कारण वास्तविक कीमत थोड़ी अलग हो सकती है.
शिमला, धर्मशाला और ऊना में मामूली अंतर
हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला और ऊना जैसे शहरों में सोने-चांदी के दामों में मामूली अंतर संभव है. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं.
आज के प्रमुख रेट
22 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹14,700
22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,47,000
24 कैरेट सोना (1 ग्राम): ₹15,435
24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,54,350
चांदी (1 ग्राम): ₹255
चांदी (10 ग्राम): ₹2,550
चांदी (1 किलोग्राम): ₹2,55,000