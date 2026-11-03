Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में कितनी है 10 ग्राम सोने की कीमत? जानिए गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में 3 नवंबर को सोने-चांदी की कीमतों पर खरीदारों की नजर बनी हुई है। शिमला में 24 कैरेट सोना करीब 1,39,240 रुपये और 22 कैरेट सोना लगभग 1,27,637 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

Himachal Pradesh Gold Silver Price: अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के ताजा भाव आपके लिए बेहद जरूरी हैं। शादी-विवाह और त्योहारी सीजन के बीच सोने-चांदी की कीमतों पर ग्राहकों की नजर बनी हुई है। 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में सोने के भाव अलग-अलग बाजारों और रेट प्लेटफॉर्म के अनुसार अलग दर्ज किए गए हैं। शिमला के उपलब्ध बाजार भाव के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,39,240 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,27,637 रुपये है। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।

हिमाचल में आज 10 ग्राम सोने की कीमत

हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमत उसकी शुद्धता यानी कैरेट के आधार पर तय होती है। शिमला में 3 नवंबर को उपलब्ध रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 13,924 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम शुद्ध सोना खरीदने के लिए करीब 1,39,240 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 12,764 रुपये प्रति ग्राम है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,27,637 रुपये बैठता है। आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह भाव खास मायने रखता है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,04,430 रुपये प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट सोने का भाव लगभग 81,223 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।

हिमाचल में आज चांदी कितने रुपये किलो?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी ग्राहकों की दिलचस्पी बनी हुई है। शिमला के 3 नवंबर के रेट के अनुसार चांदी की कीमत करीब 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। इस हिसाब से 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए लगभग 20,000 रुपये और 10 ग्राम के लिए करीब 2000 रुपये खर्च करने होंगे। हालांकि अलग-अलग बाजार और रेट प्लेटफॉर्म पर चांदी की कीमत में अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ खुदरा रेट प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत 200 रुपये प्रति ग्राम के आसपास भी दर्ज की गई है। इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना जरूरी है।

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोने के आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो केवल बाजार भाव देखकर खरीदारी न करें। सोने की शुद्धता की जांच करना भी बेहद जरूरी है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है। ज्वेलरी खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें। इसके अलावा मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी भी लें, क्योंकि इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद आभूषण की अंतिम कीमत बढ़ जाती है।