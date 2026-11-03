कभी कहा गया मनहूस, 12 से ज्यादा फिल्मों से हुईं बाहर, फिर चमकी किस्मत, Rajinikanth के खिलाफ मिला मौका!

बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन आज भले ही अपनी दमदार अदाकारी के लिए पहचानी जाती हों, लेकिन उनके करियर की शुरुआत संघर्षों से भरी रही. एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें फिल्मों के लिए अपशकुन तक कहा जाने लगा था.

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है. उन्होंने बॉडी शेमिंग करने वालों की कभी परवाह नहीं की और फिटनेस की जगह एक्टिंग पर फोकस किया. इसी वजह से उनके करियर की शुरुआत संघर्षों से भरी रही. एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें फिल्मों के लिए अपशकुन तक कहा जाने लगा था. हालात ऐसे बने कि शूटिंग शुरू होने से पहले ही कई फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया.

शुरुआती दौर में लगातार मिले इन झटकों ने विद्या को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली. दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम करना बंद कर दिया. परिणिता, कहानी और भूल भुलैया ने उनको अलग पहचान दिलाई. इसके बाद वक्त के साथ परिस्थितियां बदलीं. अब वही विद्या बालन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आईं. फिल्म ‘जेलर 2’ के जरिए उन्होंने तमिल सिनेमा में नई पारी की शुरुआत की.

फिल्मों से कर दिया गया बाहर

विद्या बालन ने हालिया इंटरव्यू में बताया था कि मलयालम और तमिल फिल्मों में करियर बनाने के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. उनकी मलयालम फिल्म ‘चक्रम’ में मोहनलाल मुख्य भूमिका में थे, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में विद्या को लेकर तरह-तरह की अंधविश्वासी बातें फैलने लगीं. कुछ लोग उन्हें मनहूस और अपशकुन मानने लगे. ऐसी धारणा बना ली गई कि उनके साथ फिल्में सफल नहीं होंगी. इसका सीधा असर उनके करियर पर पड़ा.

अभिनेत्री के मुताबिक, उन्हें एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों से बाहर कर दिया गया. तमिल फिल्मों में भी उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा. आर माधवन की फिल्म ‘रन’ और श्रीकांत की ‘मनसेल्लम’ जैसे प्रोजेक्ट्स में भी वह काम नहीं कर सकीं. कई बार तो शूटिंग शुरू होने से पहले ही उनकी जगह किसी दूसरी अभिनेत्री को ले लिया जाता था. लगातार हो रही इन घटनाओं से विद्या काफी निराश हो गई थीं. उन्होंने कुछ समय तक हिंदी फिल्मों के अलावा दूसरी भाषाओं में काम करने से दूरी बनाए रखी.

‘परिणीता’ से मिली पहचान, ‘जेलर 2’ में नया अंदाज

साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘परिणीता’ से विद्या बालन ने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया. वह ‘जेलर 2’ में एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं. निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की एक्शन थ्रिलर में विद्या ने ‘कांथा’ नाम का किरदार निभाया. फिल्म में उनका सामना सीधे रजनीकांत के मशहूर किरदार मुथुवेल पांडियन से हुई. विद्या के लिए इस फिल्म का हिस्सा बनना कई मायनों में खास था.