Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में सोने-चांदी के भाव में तेजी, 24 कैरेट गोल्ड ₹1.39 लाख के पार

Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में 3 नवंबर को सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 200 रुपये प्रति ग्राम यानी 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम बताया जा रहा है।

Haryana Gold Silver Price Update: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। 3 नवंबर को राज्य में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी शुद्धता वाले सोने के दाम पिछले दिन के मुकाबले बढ़ गए हैं। उपलब्ध रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, चांदी की कीमत 200 रुपये प्रति ग्राम बताई जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाणा में आज सोने और चांदी का ताजा भाव।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को इसका भाव 1,39,360 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोना 280 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि सोमवार को इसका भाव 1,27,750 रुपये था। आभूषण बनाने में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने के भाव में तेजी का असर ग्राहकों की खरीदारी पर पड़ सकता है। इसी तरह 18 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,04,730 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं, 14 कैरेट सोने की कीमत आज 81,460 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। उपलब्ध रेट के मुताबिक हरियाणा में आज चांदी का भाव 200 रुपये प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए 2,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 20,000 रुपये और एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख रुपये बैठता है। चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर आभूषणों के अलावा सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए चांदी खरीदने वाले ग्राहकों पर भी पड़ता है।

सोने की कीमतों में क्यों आया बदलाव?

सोने और चांदी की कीमतें कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क और घरेलू बाजार में खरीदारी का रुझान इनके भाव को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की मांग में बदलाव का असर भी सोने-चांदी की कीमतों पर देखने को मिलता है। अलग-अलग शहरों और ज्वेलरी बाजारों में इनके भाव में थोड़ा अंतर हो सकता है।