Himachal Breaking News : हिमाचल में 118 सड़कें बंद, 216 पेयजल परियोजनाएं बाधित, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए जूझ रहे लोग

By
Harpreet Singh
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हिमाचल में बारिश, भूस्खलन का कहर जारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान भूस्खलन के चलते हुआ है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 16 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 118 सड़कें बंद, 19 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित और 216 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं।
Himachal Breaking News : हिमाचल में 118 सड़कें बंद, 216 पेयजल परियोजनाएं बाधित, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए जूझ रहे लोग
Himachal Breaking News : हिमाचल में 118 सड़कें बंद, 216 पेयजल परियोजनाएं बाधित, बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए जूझ रहे लोग

कई प्रमुख स्थानों का संपर्क दुनिया के अन्य हिस्सों से कटा, मंडी में सबसे बुरा हाल

Himachal Breaking News (आज समाज), शिमला : हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन में प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों के हौसले की अभी तक तगड़ी परीक्षा ली है। हालांकि इस मानसून सीजन में प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं पिछले साल की अपेक्षा कुछ कम दिखाई दी हैं लेकिन ताजा रिपोर्ट से साफ है कि मानसून का दबाव प्रदेश के पहाड़ी जिलों पर सबसे ज्यादा है।

मंडी और कुल्लू में बड़ी संख्या में सड़कें बंद हैं, जबकि चंबा, शिमला और सिरमौर में भी यातायात प्रभावित है। ऐसे में बारिश थमने के बाद भी लोगों के सामने सड़क संपर्क बहाल होने, पेयजल योजनाओं को दोबारा चालू करने और बिजली आपूर्ति सामान्य होने का इंतजार रहेगा।

आज सुबह 10 बजे तक की स्थिति

बारिश से पहाड़ी जिलों में सड़कें बंद होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने का सिलसिला जारी है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 16 अगस्त सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 118 सड़कें बंद, 19 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित और 216 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। एक दिन पहले शाम की रिपोर्ट में बंद सड़कों की संख्या 103 थी। यानी कुछ ही घंटों में 15 और सड़कें प्रभावित हो गईं।

बारिश, भूस्खलन ने मंडी को किया सबसे ज्यादा प्रभावित

बारिश से सबसे अधिक असर मंडी जिले में देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 48 सड़कें बंद हैं। इनमें सराज में 26, थलौट में पांच, सुंदरनगर में चार, जोगिंद्रनगर में एक, पधर में नौ, धर्मपुर में एक और सरकाघाट में दो सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा गोहर में तीन और करसोग में नौ सड़कें भी बंद बताई गई हैं।

मंडी के बाद कुल्लू में 32 सड़कें बंद हैं। बंजार में 12, कुल्लू में आठ, आनी में चार और निरमंड में आठ सड़कें प्रभावित हैं। चंबा में 11, सिरमौर में आठ, शिमला में सात और कांगड़ा में छह सड़कें बंद हैं। लाहौल-स्पीति में दो और ऊना में चार सड़कें भी प्रभावित हैं।

बिजली से ज्यादा पानी की योजनाएं प्रभावित

बारिश और भूस्खलन का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। प्रदेश में 216 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं 19 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर बाधित बताए गए हैं। राज्य स्तर पर यह स्थिति बताती है कि बारिश के बाद बहाली का दबाव सिर्फ लोक निर्माण विभाग पर नहीं, बल्कि जल शक्ति और बिजली विभाग पर भी बढ़ा है।

प्राकृतिक आपदा से अब तक 79 मौत

मानसून सीजन की व्यापक तस्वीर और भी चिंताजनक है। 30 जून से 15 अगस्त 2026 तक की संचयी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण 79 लोगों की मौत हुई है। इनमें भूस्खलन, बाढ़, डूबने, बिजली गिरने, आग, सांप के काटने, पेड़ या चट्टान से गिरने और अन्य घटनाएं शामिल हैं।

जिलेवार आंकड़ों में चंबा में नौ, कांगड़ा में 13, कुल्लू में नौ, लाहौल-स्पीति में 14, मंडी में आठ, शिमला में 11 और सिरमौर में सात मौतें दर्ज हैं। हमीरपुर में दो, किन्नौर में दो, सोलन में एक और ऊना में तीन लोगों की जान गई है।