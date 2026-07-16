Yamunanagar Breaking News : आखिर ऐसी क्या वजह रही की किशोर ने उठाया खतरनाक कदम, दंग रह गए सभी

यमुनानगर में एक किशोर ने स्कूल की पुरानी इमारत में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किशोर ने इस घटना को अंजाम कब दिया इसका किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार किशोर के माता-पिता में विवाद था और उनका तलाक का केस कोर्ट में विचाराधीन है।

यमुनानगर में किशोर ने स्कूल में लगाया फंदा, स्कूल में छुट्टी के बाद घर नहीं लौटा तो हुआ खुलासा, परिवार का इकलौता बेटा था कमलजीत

Yamunanagar Breaking News (आज समाज), यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई सन्न रह गया। दरअसल यहां हरियाणा के यमुनानगर में 10वीं का स्टूडेंट कमलजीत स्कूल में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं किशोर द्वारा इस तरह से आत्महत्या करने की खबर सुनकर हर कोई सन्न है। दूसरी तरफ पुलिस इस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सबके सामने रखी जाए।

प्राथमिक पूछताछ में यह आया सामने

प्राथमिक पूछताछ में किशोर के पिता नवाब सिंह ने बताया कि कमलजीत परिवार का इकलौता बेटा था। उसके माता-पिता को छह साल से घरेलू विवाद चल रहा है। दोनों ने तलाक का केस भी डाला हुआ है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि कमलजीत और वो आपस में आराम से रह रहे थे। कमलजीत ने अपने पिता को कभी परेशानी के बारे में नहीं बताया। इसके साथ ही बेटे की मौत के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया है।

किशोर घर नहीं पहुंचा तो पुलिस को दी रिपोर्ट

नवाब सिंह ने बताया कि बुधवार को छुट्टी के बाद कमलजीत घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश की। जब वह देर शाम तक नहीं मिला तो परिवार ने बच्चे की गुमशुदगी का मामला पुलिस के पास दर्ज कराया। गुरुवार को पुलिस भी बच्चे की तलाश में जुट गई। इसी दौरान जब वे बच्चे की तलाश करते हुए स्कूल पहुंचे तो वहां पर उन्हें कमलजीत का साइकिल और बैग मिले।

अंदर जाकर देखा तो छात्र का शव करीब 12 फुट ऊंची छत से लटका मिला। फंदा कमरे की छत पर लगी हुक से बंधा हुआ था। उधर, छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल के मुताबिक्र, शुरूआती जांच में सामने आया है कि कमलजीत के पिता नवाब सिंह का पिछले करीब छह वर्षों से पत्नी के साथ घरेलू विवाद चल रहा है। दोनों का तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बेटा पिता के पास ही रहता था। उनका कहना है कि पारिवारिक तनाव के कारण बेटा मानसिक रूप से परेशान रहता था, इसी वजह से उसने यह कदम उठाया।