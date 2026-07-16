Kia Syros EV Launch : धमाल मचाने आ रही किआ सिरोस ईवी, जबरदस्त फीचर, जानें कितनी होगी कीमत

Kia Syros EV Launch : एसयूवी सेगमेंट में धमाल मचाने वाली हुंडई की सब्सिडरी कंपनी किआ मोटर्स भारत में अपनी पहली सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार सिरोस ईवी पेश करने जा रही है। सिरोस की तरह ही दिखने वाली यह कार जल्द ही सड़कों पर दौड़ती दिखेगी।
पांच वेरिएंट में आएगी कार
कंपनी भारतीय बाजार में सिरोस ईवी के पांच वेरिएंट पेश करेगी। इनमें HTK, HTK Plus, HTX, HTX Plus, and X-Line शामिल हैं।
कलर ऑप्शन
ईवी कार कुल नौ कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इनमें आइवरी सिल्वर मैट, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, पेवटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, ग्लेसियर व्हाइट पर्ल और एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट शामिल हैं।
क्या होंगे फीचर
किआ सिरोस ईवी, किआ सिरोस पेट्रोल जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत अंतर भी हैं। इसका इंटीरियर थीम ड्यूअल टोन ब्लैक ऐंड व्हाइट में आता है। स्टेयरिंग व्हील सेल्टॉस से प्रेरित है। कार ट्रिपल डिसप्ले सेटअप के साथ आएगी जिसमें 12.3 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो ऐंड एप्पल कार प्ले शामिल है। कार में ड्राइवर के लिए 12.3 इंच का डिजिटल डिसप्ले, क्लाइमेंट कंट्रोल के लिए 5 इंच का डिसप्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मौजूद हैं।
बैटरी ऑप्शन और परफॉर्मेंस
सिरॉस ईवी दो बैटरी ऑप्शन में आती है। पहला 42kwh और दूसरा 51.4kwh वाला। 51.4 kwh वाले वर्जन की रेंज 526 किलोमीटर बताई गई है, जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज वाली गाड़ी बनाती है।
कार में बूट स्पेस
कंपनी ने सिरोस ईवी के बूट स्पेस के आंकड़े फिलहाल साझा नहीं किए हैं। कार मेंबोनट के अंदर छोटी 16-लीटर की ‘फ्रंक’ स्टोरेज स्पेस दी गई है, जो पोर्टेबल चार्जिंग केबल या फिर स्मॉल बैगपैक रखने के लिए काफी है।
कितनी हो सकती है कीमत
सिरोस ईवी की कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। इस कार का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी, विनफास्ट वीएफ6, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी और एमजी विंडसर ईवी से होगा।