SI Arrest: फतेहाबाद में रिश्वत लेकर बिरयानी खाने बैठा सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

पक्ष में गवाही देने के मांगे थे 30 हजार रुपए, एसीबी ने दबोचा

SI Arrest, (आज समाज), फतेहाबाद: भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा के फतेहाबाद में एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के बाद फतेहाबाद कोर्ट के बाहर बिरयानी खा रहा था। बिरयानी खाते हुए ही फतेहाबाद एसीबी की टीम ने सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। आरोपी ने एक केस में गवाही देने के पक्ष में 30 हजार रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद 20 हजार रुपए में सौदा हुआ।

एसआई की गवाही के बाद केस डिस्मिस होना था

एसीबी इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि दहमन गांव के सुरेश कुमार की शिकायत पर ये कार्रवाई हुई। सुरेश कुमार के चचेरे भाई का केस कोर्ट में विचाराधीन है। इस केस में दोनों पक्षों का समझौता हो चुका है। अब इन्वेस्टिगेशन आॅफिसर सब इंस्पेक्टर रामपाल की गवाही होनी थी। इस गवाही के नाम पर ही रामपाल ने रिश्वत मांगी थी। रामपाल की गवाही के बाद अब केस डिस्मिस हो सकता था।

एसआई के खिलाफ केस दर्ज

कोर्ट परिसर में सब इंस्पेक्टर रामपाल को दबोचकर एसीबी की टीम उसे फतेहाबाद एसीबी आॅफिस ले गई। यहां उससे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसआई रामपाल को भी करीब एक महीने पहले ही भूना थाने से बदलकर भट्‌टू थाने में लगाया गया था।