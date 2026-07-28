Himachal Weather: हिमाचल के चंबा में बारिश का कहर, 64 मकान और आठ दुकानें क्षतिग्रस्त, 22 वाहन दबे

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Rajesh
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ग्राम पंचायत सरोल, परेल और तड़ोली में पानी और मलबा लोगों के घरों व दुकानों में घुस गया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है।
Himachal Weather: लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने की आशंका बनी हुई है।
Himachal Weather: लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने की आशंका बनी हुई है।

परैल पुल पर पानी भरा, चंबा-पठानकोट एनएच भी ठप
Himachal Weather, (आज समाज), चंबा: चंबा के सुल्तानपुर वार्ड सहित आसपास की ग्राम पंचायतों में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण अचानक आए मलबे और पानी के तेज बहाव से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्राम पंचायत सरोल, परेल और तड़ोली में पानी और मलबा लोगों के घरों व दुकानों में घुस गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।

बाढ़ से इन क्षेत्रों में 64 मकानों के अलावा आठ दुकानें और एक गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। घरों-दुकानों में पानी और मलबा घुस गया, जिससे कई परिवारों को रातोंरात घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। 16 कारें, पांच बाइक और एक स्कूटी मलबे की चपेट में आईं। कई स्थानों पर मकानों के आंगन और कमरों तक मलबा भर गया।

पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि जारी की

घटोला, नाडू और तड़ोली नालों में आए तेज बहाव से उपजाऊ भूमि, गोशालाओं और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 50-50 हजार रुपए जारी किए हैं। मंगलवार शाम तक प्रदेशभर में 179 सड़कें, 62 बिजली ट्रांसफार्मर और 107 पेयजल योजनाएं ठप रहीं।

अगले दो दिन तक बाढ़ की चेतावनी, शिक्षण संस्थान बंद

मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले दो दिनों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए नाहन उपमंडल में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पांवटा में मंगलवार को स्कूल बंद रहे।

दिल्ली से धर्मशाला आने वाली तीन उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं भी प्रभावित

राजधानी शिमला में सोमवार रात झमाझम बारिश हुई। मंगलवार सुबह लिफ्ट के समीप पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण सर्कुलर रोड कई घंटे तक बंद रही। शहर और उपनगरों में पेड़ गिरने और डंगे ढहने से भी परेशानी बढ़ी। खराब मौसम के कारण दिल्ली से धर्मशाला आने वाली तीन उड़ानें मंगलवार को रद्द कर दी गई। रेल सेवाएं भी प्रभावित रहीं। सिरमौर जिले में मंगलवार को बारिश-भूस्खलन के चलते कई सड़कों पर यातायात ठप रहा। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा आने की आशंका बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर आवाजाही रोकी, गुई नाला के पास भूस्खलन, 5 श्रद्धालु सुरक्षित निकाले

उधर, चंबा में मणिमहेश यात्रा से लौट रहे हैदराबाद के पांच श्रद्धालु सोमवार रात गुई नाला के पास भूस्खलन के कारण फंस गए। रात को रेस्क्यू अभियान चलाकर पुलिस ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया।

मंडी में पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर कोटरोपी के पास नई सड़क मंगलवार शाम अचानक धंसने लगी। जमीन बैठने से भूस्खलन और यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक दी है।