Rewari Breaking News : रेवाड़ी में भागते हुए गोवंश रिटायर्ड कैप्टन की स्कूटी पर चढ़े, चपेट में आए बुजुर्ग कैप्टन की मौत

By
Harpreet Singh
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रेवाड़ी में आवारा पशुओं के हमले लगातार जानलेवा साबित होते जा रहे हैं। यहां पर आवारा पशुओं की चपेट में आने से एक रिटायर्ड कैप्टन की मौत हो गई वहीं एक अन्य मामले में पार्षद के भाई को भी जान से हाथ धोना पड़ा है।
Rewari Breaking News : रेवाड़ी में भागते हुए गोवंश रिटायर्ड कैप्टन की स्कूटी पर चढ़े, चपेट में आए बुजुर्ग कैप्टन की मौत
Rewari Breaking News : रेवाड़ी में भागते हुए गोवंश रिटायर्ड कैप्टन की स्कूटी पर चढ़े, चपेट में आए बुजुर्ग कैप्टन की मौत

सड़कों पर हजारों की संख्या में घूम रहे आवारा गोवंश

Rewari Breaking News (आज समाज), रेवाड़ी : रेवाड़ी शहर की सड़कों पर आवारा गोवंश की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हर बाजार और हर मोहल्ले में यह गोवंश यहां-वहां दर्जनों की संख्या में बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं ये आपस में लड़ते हुए आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजा मामले में रेवाड़ी के सेक्टर-4 में गाय की चपेट में आने से रिटायर्ड कैप्टन की मौत हो गई। रिटायर्ड कैप्टन बाजार से सब्जी लेने के बाद स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गाय ने उसे टक्कर मार दी।

सामने से आ रहे गोवंश ने चपेट में लिया

जैसे ही वो मेन रोड पर आए दो गाय पीछे से आई और स्कूटी के ऊपर चढ़ गईं। वह सड़क पर गिरने से घायल हो गए। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं, आज सुबह गाय के हमले में पार्षद के भाई की भी मौत हो गई। वो सुबह सैर के लिए घर से निकले थे। रिटायर्ड कैप्टन को टक्कर मारते की घटना का एक सीसीटीवी आज सामने आया है।

सब्जी लेकर घर लौटते समय हादसा

रिटायर्ड कैप्टन जगराम यादव की पत्नी नायराणी देवी ने बताया कि वह अपने पति और पोते के साथ सेक्टर-4 में रह रहे है। शाम के समय मेरे पति रिटायर कैप्टन जगराम यादव (80) स्कूटी पर सब्जी लेने गए थे। सब्जी लेकर वापस आते समय धक्का बस्ती में एक गाय ने स्कूटी को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पोता अब हमारे पास रह रहा है। दूसरा बेटा बाहर काम करता है और परिवार के साथ बाहर रहता है।

गाय के हमले में पार्षद के भाई की भी मौत

रेवाड़ी में मंगलवार को माता चौक के पास गाय के हमले से बुजुर्ग दुकानदार की मौत हो गई। माता चौक निवासी प्रताप सिंह यादव (75) सुबह सैर के लिए घुमने जा रहे थे। इसी दौरान माता चौक के पास गाय ने हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने हमले से बचाकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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