Surya Grahan 2026 Kab Lagega: 12 या 13 इस साल कब लगेगा सूर्य ग्रहण? क्या भारत में दिखाई देगा?

Surya Grahan 2026 | Surya Grahan 2026 Kab Lagega: इस साल अगस्त के महीने में दो ग्रहण लगने वाले है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सूर्य ग्रहण कब लगेगा और क्या भारत में दिखेगा. आइए जानते हैं यहां.

Surya Grahan 2026 | Surya Grahan 2026 Kab Lagega: सूर्य ग्रहण 2026 को लेकर लोगों के मन में अभी से कई सवाल हैं. सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रहण 12 अगस्त को होगा या 13 अगस्त को? दरअसल, ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त को होगी, लेकिन भारत में इसका आखिरी चरण 13 अगस्त की रात को खत्म होगा. इसी वजह से तारीख को लेकर थोड़ी उलझन है.

कब होगा सूर्य ग्रहण? (Kab Hai Surya Grahan)

2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को होगा. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इसका समय अलग रहेगा. भारत के समय के हिसाब से ग्रहण रात में शुरू होगा और इसका आखिरी चरण 13 अगस्त की रात के बाद तक चलेगा. यानी आसान शब्दों में कहें तो ग्रहण 12 अगस्त का ही है, लेकिन भारत में ये 13 अगस्त तक जारी रहेगा.

पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है?

जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, तो इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है. 2026 के ग्रहण में भी ऐसा ही होगा. कुछ जगहों पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढकता हुआ दिखाई देगा, जबकि कई दूसरे क्षेत्रों में लोगों को सिर्फ आंशिक ग्रहण नजर आएगा.

कहां दिखाई देगा पूर्ण सूर्य ग्रहण?

पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे अच्छा नजारा उन जगहों से दिखेगा, जहां से पाथ ऑफ टोटैलिटी गुजरेगा. इसमें ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं. इसके अलावा यूरोप, कनाडा, अमेरिका के उत्तरी हिस्सों और उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका के कुछ इलाकों में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है.

क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण?

भारत में इस सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से या जमीन से नहीं देखा जा सकेगा. इसकी वजह काफी सीधी है भारत में जब ग्रहण होगा, उस समय रात रहेगी और सूर्य क्षितिज के नीचे होगा. भारत में ग्रहण 12 अगस्त की रात करीब 9:04 बजे शुरू होगा और 13 अगस्त की रात 1:28 बजे खत्म होगा.

भारत में सूर्य ग्रहण का पूरा टाइम

भारतीय समय के मुताबिक ग्रहण का समय इस तरह रहेगा:

आंशिक ग्रहण शुरू: 12 अगस्त, रात 9:04 बजे

पूर्ण ग्रहण शुरू: रात 10:28 बजे

ग्रहण का सबसे बड़ा चरण: रात करीब 11:16 बजे

पूर्ण ग्रहण खत्म: 13 अगस्त, रात 12:04 बजे

आंशिक ग्रहण खत्म: 13 अगस्त, रात 1:28 बजे

पूरी दुनिया में ग्रहण की शुरुआत से अंत तक की अवधि करीब 4 घंटे 23 मिनट रहेगी. वहीं सूर्य के पूरी तरह ढकने वाला समय लगभग 2 मिनट 18 सेकंड का होगा.