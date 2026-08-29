Sonipat News: सोनीपत में यमुना में नहाने गए 2 सगे भाई डूबे, घाट पर मचा कोहराम, गोताखोर कर रहे तलाश

Sonipat Yamuna Accident News: सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गए दो सगे भाई तेज बहाव में डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक टीम और गोताखोरों की मदद से दोनों भाइयों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया है।

Yamuna Accident in Sonipat: हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में शनिवार सुबह यमुना नदी में नहाने गए दो सगे भाई तेज बहाव में डूब गए। दोनों की पहचान सनपेड़ा गांव निवासी सत्यम (15) और शिवम (17) के रूप में हुई है। हादसे के बाद से दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सूचना मिलते ही परिजन, ग्रामीण और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और नदी में तलाश अभियान शुरू किया गया। स्थानीय गोताखोर भी दोनों किशोरों को खोजने में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक सत्यम और शिवम अपने गांव के ही किशोर प्रिंस (16) के साथ यमुना नदी के घाट पर नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों भाई अचानक नदी की तेज धारा की चपेट में आ गए। देखते ही देखते दोनों पानी में बह गए और फिर दिखाई नहीं दिए। प्रिंस के सुरक्षित होने की जानकारी सामने आई है।

तेज बहाव में समाए दोनों भाई

बताया जा रहा है कि यमुना में पानी का बहाव तेज था। नहाते समय दोनों भाई नदी की धारा में फंस गए और संभल नहीं सके। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण तत्काल सफलता नहीं मिली। घटना के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर भी नदी के आसपास तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर में प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद बचाव एवं तलाश अभियान को आगे बढ़ाया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय स्तर की टीमें मौके पर पहुंचीं। गोताखोरों की मदद से यमुना में दोनों किशोरों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की टीम नदी में संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है। पानी के तेज बहाव के कारण बचाव दल को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

हादसे के बाद परिवार में पसरा मातम

दोनों भाइयों के नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन लगातार यमुना घाट पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। गांव में भी घटना के बाद मातम का माहौल है। ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटे हुए हैं और तलाश अभियान में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी अभियान पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल सोनीपत के सनपेड़ा गांव के दोनों किशोरों की तलाश जारी है। प्रशासन और गोताखोरों की टीम नदी में खोज अभियान चला रही है और परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है।