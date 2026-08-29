8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी हो जाएगी ₹48,000? समझें पूरा गणित

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Sudhanshu Chouhan
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कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मौजूदा '3 फैमिली यूनिट' फॉर्मूले को बदलकर '5 फैमिली यूनिट' करने की मांग कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, ऐसा करने से लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹48,000 हो सकती है।

8th Pay Commission: कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन तय करने के लिए मौजूदा ‘3 फैमिली यूनिट’ फॉर्मूले को बदलकर ‘5 फैमिली यूनिट’ करने की मांग कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, ऐसा करने से लेवल 1 की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹48,000 हो सकती है, जिसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर 2.66 होना चाहिए। हालांकि, यह सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांगों पर आधारित एक अनुमानित कैलकुलेशन है। सरकार ने अभी तक इन बदलावों को मंजूरी नहीं दी है।

3 के बजाय 5 फैमिली यूनिट क्यों चाहते हैं संगठन?

कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन तय करते समय 5 फैमिली यूनिट वाले फॉर्मूले पर विचार करने के लिए कहा है। नेशनल काउंसिल-JCM, AIDEF, AINPSEF और FNPO ने फैमिली यूनिट की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया है। IRTSA ने आश्रित माता-पिता और बच्चों को मिलाकर 4.6-4.8 उपभोग इकाइयों (consumption units) का प्रस्ताव दिया है। यह मांग इस तर्क पर आधारित है कि परिवार के आकार के बारे में मौजूदा अनुमान, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं दर्शाते हैं।

5 यूनिट के लिए 2.66 का फिटमेंट फैक्टर?

इस कैलकुलेशन की शुरुआत लेवल 1 की ₹18,000 बेसिक सैलरी और ₹10,440 के 58% DA से होती है, जिससे कुल रकम ₹28,440 हो जाती है। इस रकम को 5 फैमिली यूनिट से गुणा करने और 3 से भाग देने पर ₹47,400 मिलते हैं, जिसे राउंड-ऑफ करके ₹48,000 कर दिया जाता है। मौजूदा ₹18,000 की बेसिक सैलरी की तुलना में, यह 108% की बढ़ोतरी है, जो 2.66 के फिटमेंट फैक्टर से ही संभव है।

लेवल 1 कैलकुलेटर: ₹18,000 की बेसिक सैलरी होगी ₹48,000

लेवल 1 के लिए फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी ₹18,000 है। प्रस्तावित 2.66 फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर यह ₹47,880 हो जाती है, जिसे उदाहरण में ₹48,000 माना गया है। इससे मासिक बेसिक सैलरी में ₹30,000 की बढ़ोतरी होती है। हालांकि, यह सैलरी में पक्की बढ़ोतरी नहीं है और यह कर्मचारी की फाइनल ग्रॉस या टेक-होम सैलरी नहीं है।

लेवल 2-3 कैलकुलेटर: बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?

2.66 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, लेवल 2 की ₹19,900 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹52,934 हो जाती है, जिसे लगभग ₹53,000 माना जा सकता है। लेवल 3 के लिए, मौजूदा ₹21,700 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹57,722 या लगभग ₹58,000 हो जाती है। ये कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी पर सीधे प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को लागू करके किए गए हैं और इन्हें फाइनल संशोधित सैलरी नहीं माना जाना चाहिए।

लेवल 4-5 कैलकुलेटर: बेसिक सैलरी होगी ₹67,000 से ज्यादा

ऊंचे पे लेवल पर अनुमानित आंकड़े भी बड़े होते हैं। लेवल 4 की मौजूदा ₹25,500 बेसिक पे बढ़कर ₹67,830 हो जाएगी, जिसे राउंड-ऑफ करके ₹68,000 माना जा सकता है। लेवल 5 के लिए, मौजूदा ₹29,200 बेसिक सैलरी बढ़कर ₹77,672 या लगभग ₹78,000 हो जाएगी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे 2.66 का वही मल्टीप्लायर, मौजूदा पे लेवल बढ़ने के साथ-साथ, संशोधित बेसिक पे को भी क्रमशः बढ़ाता जाता है।

2.66 फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसे मौजूदा बेसिक पे पर लागू करके एक अनुमानित संशोधित बेसिक सैलरी निकाली जाती है। 2.66 के कैलकुलेशन के हिसाब से, ₹18,000 बढ़कर ₹47,880 हो जाते हैं, जबकि ₹29,200 बढ़कर ₹77,672 हो जाते हैं। हालांकि, ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब यह नहीं है कि ग्रॉस सैलरी या टेक-होम पे में भी उसी प्रतिशत से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि फाइनल फ्रेमवर्क के तहत अलाउंस और कटौती में बदलाव हो सकता है।

क्या ₹48,000 न्यूनतम सैलरी और 2.66 फिटमेंट फैक्टर तय है?

नहीं। ₹48,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी और 2.66 का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारी संघों की मांगों से जुड़े कैलकुलेशन पर आधारित हैं। AINPSEF ने पांच फैमिली यूनिट के आधार पर कैलकुलेशन पेश किया है, जबकि दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी पांच यूनिट तक बढ़ोतरी की मांग की है। फाइनल फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम सैलरी, भत्ते और सैलरी का स्ट्रक्चर 8वें वेतन आयोग और सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा।