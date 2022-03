संजीव कौशिक, रोहतक:

World TB Day In Rohtak : विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी अस्पताल रोहतक में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविल सर्जन डॉ अनिल बिड़ला ने कहा कि इस रोग से पीडि़त लोगों की संख्या को रोकने तथा सहयोग जैसी संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक व सतर्क करने के उद्देश्य से हर वर्ष 24 मार्च को विश्व योग दिवस आयोजित किया जाता है।

अस्पताल के कर्मठ व मेहनती कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित (World TB Day In Rohtak)

उन्होंने कहा कि समय-समय पर शिविर आयोजित करके टीबी के मरीजों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनका समय पर उपचार आरंभ किया जा सके। (Latest Rohtak News) इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं व सरकारी विभागों के सहयोग से लोगों में टीबी को लेकर जागरूकता लाने का भी प्रयास लगातार जारी है ताकि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। कार्यक्रम में टीबी अस्पताल के कर्मठ व मेहनती कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर ये सभी रहे मौजूद (World TB Day In Rohtak)

इस अवसर पर सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्र, उप सिविल सर्जन डॉ. केएल मलिक, उप सिविल सर्जन डॉक्टर इंदू व जयंत सांगवान सहित अस्पताल का स्टाफ मौजूद था।

