कुरुक्षेत्र , इशिका ठाकुर:

To Make Voters Aware Of Their Franchise: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट ईसीआईस्वीप.एनआईसी.इन/कॉन्टेस्ट के माध्यम से पंजीकरण किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।

पहले 3 स्थानों पर रहने वालों को दिए जाएंगे नगद पुरस्कार (To Make Voters Aware Of Their Franchise)

अब आमजन 31 मार्च 2022 तक इन प्रतियोगिताओं के लिए अपना आवेदन कर सकता है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि मतदान में ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का थीम मॉय वोट इज माय फ्यूचर-पावर ऑफ वन वोट रखा गया है। इस प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग भाग ले सकते है। प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाया 31 मार्च तक ये प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट, वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट, पोस्टर डिजाइन कॉन्टेस्ट, सॉन्ग कॉन्टेस्ट तथा स्लोगन कॉन्टेस्ट शामिल है।

प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 3 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के इनाम ( Voters Aware)

उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने के लिए वेबसाइट पर जाकर प्रतिभागी अपना पंजीकरण करें जिसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य भरें। इसके अलावा, प्रतिभागी को एंट्री की विस्तृत जानकारी ईमेल पते वोटर-कॉन्टेस्टएटदरेटईसीआई.जीओवी.इन पर भेजनी है जिसके सब्जेक्ट में कंटेस्ट और कैटेगरी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को 3 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट ईसीआईस्वीप.एनआईसी.इन/कॉन्टेस्ट पर संपर्क किया जा सकता है।

