संजीव कौशिक,रोहतक :

DC Took Stock Of The Arrangements : मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संभावित दौरा कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने आज विभिन्न व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। हेलीपैड को लेकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर व पीटीसी सुनारिया परिसर का निरीक्षण भी उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने किया।

रोहतक रेलवे स्टेशन का भी किया निरीक्षण (DC Took Stock Of The Arrangements)

मौके पर ही उन्होंने हेलीपैड के अलावा मुख्यमंत्री के रूट मार्ग व सुरक्षा सुरक्षा व्यवस्था आदि के बारे में भी बातचीत की और दिशा निर्देश जारी किए । मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संभावित दौरे को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही है । बउपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कल इसी सिलसिले में रोहतक रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया था । मौके पर उत्तर रेलवे के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे ।

आज सांय उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर तथा पीटीसी सुनारिया परिसर का निरीक्षण किया।(Latest Rohtak News) मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस दौरे से रोहतक के लोगों को कई बड़ी सौगात मिलने वाली हैं।

निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी व कर्मचारी थे मौजूद (DC Took Stock Of The Arrangements)

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव गुलशन लाल तनेजा सहित पुलिस प्रशासन व विश्वविद्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

