प्रभजीत सिंह लक्की, यमुनानगर :

Cheating In Name Of Getting A Job: बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पंजेटो निवासी बलदेव सिंह से आठ लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित कुरुक्षेत्र के गांव टयोडा निवासी सतीश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 18 जनवरी 2021 को सदर जगाधरी थाना में केस दर्ज हुआ था। आर्थिक अपराध शाखा की इंचार्ज सोमवती ने बताया कि आरोपित सतीश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

नौकरी लगवाने के नाम पर लिए आठ लाख रुपये (Cheating In Name Of Getting A Job)

पुलिस को दी शिकायत में बलदेव ने बताया था कि उनकी नगला जगीर गांव में रिश्तेदारी है। जहां पर सतीश का आना जाना था। यही पर उनकी सतीश से जान पहचान हुई। इसी दौरान आरोपी ने उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बदले में 12 लाख रुपये की मांग की गई। एक दिसंबर 2018 को आरोपी ने उनसे आठ लाख रुपये लिए। तीन ब्लैंक चेक भी लिए थे।

इसके बाद बेटे के सभी दस्तावेज ले लिए थे। पहले आरोपी दिल्ली में कागज भिजवाने की बात कहने लगा। बाद में उसे कोरोना की वजह से काम न होने की बात कही। (Latest Yamunanagar News)इस तरह से करीब दो साल बीत गए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ था। जब उससे पैसे वापस मांगे थे, तो उसने इंकार कर दिया था।

