Gurugram News: गुरुग्राम में बारिश से बिगड़े हालात, जाम में घंटों फंसे रहे लोग

जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान

Gurugram News (आज समाज), गुरुग्राम: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश ने गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत सामने ला दी। आईएमटी मानेसर, सेक्टर-37, सेक्टर-34, बसई, कादीपुर और कऊउ इंडस्ट्रियल एरिया में बारिश के बाद घंटों तक जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। इसके चलते लोग लंबे समय तक जाम में फंसे रहे।

कहां कितनी बारिश?

पिछले 24 घंटों में हरियाणा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश यमुनानगर जिले के ताजेवाला (7 सेमी) में दर्ज की गई। इसके बाद हथनीकुंड बैराज अहर (5 सेमी) का स्थान रहा। नूंह के नगीना में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई।

जिला प्रशासन के अनुसार, सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच गुड़गांव जिले में सबसे ज्यादा बारिश सोहना में 23 मिमी दर्ज की गई, इसके बाद गुड़गांव तहसील में 12 मिमी बारिश हुई। वजीराबाद में 3 मिमी और बादशाहपुर में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने क्या कहा?

आईएमडी ने कहा कि लोगों को सलाह दी गई है कि निचले और जलभराव वाले इलाकों में लोग कुछ समय के लिए होने वाली भारी बारिश के लिए सतर्क रहें। यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय लेकर चलें क्योंकि तेज बारिश से ट्रैफिक धीमा हो सकता है और दृश्यता कम हो सकती है। भारी बारिश के दौरान पानी से भरी सड़कों या अंडरपास को पार करने से बचें और घर के बाहर रखी ढीली चीजों को सुरक्षित रखें और आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान सावधानी बरतें।

कब तक होगी बारिश?

वहीं मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक शहर और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा कि 6 अगस्त तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।