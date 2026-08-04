Kamika Ekadashi Daan: घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए कामिका एकादशी पर इन 5 चीजों का करें दान

जरूरतमंद लोगों को दान देने से जीवन के कष्ट होते हैं दूर

Kamika Ekadashi Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य करने की परंपरा है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और इस साल यह व्रत किस दिन रखा जाएगा।

कब है कामिका एकादशी 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को रात 1 बजकर 59 मिनट से शुरू होगी। वहीं, एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर होगा।

हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों की तिथि निर्धारित करने में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा।

कामिका एकादशी पर करें इन चीजों का दान