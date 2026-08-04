Kamika Ekadashi Daan: घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए कामिका एकादशी पर इन 5 चीजों का करें दान

जरूरतमंद लोगों को दान देने से जीवन के कष्ट होते हैं दूर
Kamika Ekadashi Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य करने की परंपरा है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और जरूरतमंद लोगों को दान देने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है।
कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी पर किन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है और इस साल यह व्रत किस दिन रखा जाएगा।
कब है कामिका एकादशी 2026?
द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को रात 1 बजकर 59 मिनट से शुरू होगी। वहीं, एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर होगा।
हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों की तिथि निर्धारित करने में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा।
कामिका एकादशी पर करें इन चीजों का दान
- अन्न का करें दान: कामिका एकादशी पर अन्न का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को गेहूं, चावल, दाल, आटा और अन्य खाद्य सामग्री दान की जा सकती है। धार्मिक मान्यता है कि अन्न दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।
- पीले वस्त्र का करें दान: भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय माना जाता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को धोती, साड़ी, कुर्ता या अन्य उपयोगी पीले वस्त्र दान किए जा सकते हैं। मान्यता है कि पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
- केले और अन्य फलों का करें दान: कामिका एकादशी पर फल दान करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन केले के साथ अन्य मौसमी फलों का भी दान किया जा सकता है। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में फल का दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, फल दान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।
- गुड़ और चने का करें दान: कामिका एकादशी के दिन गुड़ और चने का दान करना भी शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है। जरूरतमंद लोगों को गुड़ और चने का दान करने की भी परंपरा है। मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा होती है।
- पीतल या पूजा सामग्री का दान: कामिका एकादशी पर पीतल के बर्तन या पूजा से जुड़ी सामग्री का दान भी किया जा सकता है। सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीतल का बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री जैसे पीले फूल, दीपक, घी या अन्य आवश्यक वस्तुएं भी मंदिर में अर्पित की जा सकती हैं। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया ऐसा दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है।