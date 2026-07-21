पाकिस्तानी क्रिकेटर का बॉलीवुड बाला पर आया दिल, सरहद की दीवार गिराकर की शादी

पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ऐसे में अगर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के भारतीय बाला से शादी की बात सामने आती है सुर्खियां मिलनी लाजमी है. पुराने जमाने से अब तक कई ऐसे पाक क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत को ससुराल बनाया है.

नई दिल्ली. क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले कई ऐसे मशहूर खिलाड़ी हुए हैं जिनकी निजी जिंदगी के फैसले चर्चा में रहे. विदेशी टीम की तरफ से खेला लेकिन अपने जीवन की नई पारी में भारतीय को जीवन साथी बनाया. पड़ोसी देश से भारत में खेलने आए और सुंदरी को दिल दे बैठे. पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया के भी कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत के दामाद लगते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मशहूर क्रिकेटरों के बारे में।

शॉन टेट (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट ने भारतीय मॉडल माशूम सिंघा से शादी की. दोनों की मुलाकात एक फैशन इवेंट के दौरान हुई थी और लंबे समय तक डेट करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया.

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)

क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं. उनका दिल भी भारतीय सुंदरी पर आया था. उन्होंने भारत की रहने वाली माधिमलार राममूर्ति से शादी की. उनकी शादी 2005 में हुई थी और दोनों की जोड़ी क्रिकेट जगत की चर्चित जोड़ियों में शामिल है.

हसन अली (पाकिस्तान)

सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते को लेकर की जाती है. ऐसे में कोई पाकिस्तानी किसी भारतीय से शादी कर ले तो सुर्खियां तो मिलनी है. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने भारत के हरियाणा की रहने वाली सामिया आरजू से निकाह किया. दोनों की शादी 2019 में दुबई में हुई थी और उनकी लव स्टोरी ने दोनों देशों में काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

जहीर अब्बास (पाकिस्तान)

भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे रिश्ते आज हैं ऐसे हालात पहले नहीं थे. पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास ने भारत की रीता लूथरा से शादी की थी. शादी के बाद रीता ने अपना नाम बदलकर समीना अब्बास रख लिया. दोनों की शादी भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के बीच भी काफी चर्चा में रही.

मोहसिन खान (पाकिस्तान)

बॉलीवुड में नाम कमाने वाली स्टार अभिनेत्रियों से क्रिकेटर के रिश्ते रखना आम बात है. कई विदेशी खिलाड़ियों ने बॉलीवुड बाला से शादी की है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय से शादी की थी. हालांकि बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया. उस समय यह शादी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में चर्चा का विषय बनी थी

विवियन रिचर्ड्स (वेस्टइंडीज)

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स का नाम भारतीय अभिनेत्री नीना गुप्ता के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहा. दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन उनके रिश्ते से बेटी मसाबा गुप्ता का जन्म हुआ. मसाबा आज भारत की मशहूर फैशन डिजाइनर हैं.