Panipat News: पानीपत में टोल बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा, कार से पांच लोगों को कुचला, 1 की मौत

कर्मचारियों के बैरियर बंद करने पर ड्राइवर ने कार को तेज रफ्तार में पीछे दौड़ा लिया, जिससे पीछे आ रही बाइक और स्कूटी उसकी चपेट में आ गई।

घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती

Panipat News, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा के पानीपत में एक कार सवार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 1 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। 5 से 6 लोगों के घायल होने का समाचार है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा नेशनल हाईवे-44 स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बचाने के चक्कर में हुआ। कर्मचारियों के बैरियर बंद करने पर ड्राइवर ने कार को तेज रफ्तार में पीछे दौड़ा लिया, जिससे पीछे आ रही बाइक और स्कूटी उसकी चपेट में आ गई।

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की

हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर कार समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पत्नी के सिर में ज्यादा चोट आई है।

एक परिवार पानीपत, दूसरा रेवाड़ी लौट रहा था

स्कूटी पर रामफल (60), उनकी पत्नी बेबी और बहू पूजा सवार थे। तीनों करनाल से पानीपत लौट रहे थे। हादसे में रामफल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी बेबी और बहू पूजा घायल हो गई। वहीं दूसरी बाइक पर परमानंद और उनकी पत्नी पूजा सवार थे। दोनों करनाल से अपने घर रेवाड़ी लौट रहे थे। हादसे में वे भी घायल हो गए।

कार चालक मौके से फरार

घायल परमानंद ने बताया कि वह करनाल के जुंडला में नौकरी करता है। शुक्रवार को वह अपनी पत्नी पूजा के साथ बाइक से अपने घर रेवाड़ी लौट रहा था। इसी दौरान एक फ्रॉन्क्स कार टोल प्लाजा की ओर पहुंची, लेकिन टोल कर्मचारियों ने उसके आगे बैरियर बंद कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने तेज रफ्तार में कार पीछे दौड़ा दी। कार के पीछे उसकी बाइक और एक स्कूटी थी, जो उसकी चपेट में आ गई। हादसे में 5 से 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

सास-ससुर के साथ अपनी दीदी से मिलकर स्कूटी से पानीपत लौट रही थी पूजा

मृतक रामफल की बहू पूजा ने बताया कि वह अपने सास-ससुर के साथ टोल प्लाजा पर अपनी दीदी से मिलकर स्कूटी से पानीपत लौट रही थी। तभी पीछे से आई कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही पहले वह सड़क पर गिरी, फिर उसकी सास भी गिर गई। जबकि उसके ससुर रामफल स्कूटी के साथ काफी दूर तक घिसटते चले गए। जब वे उनके पास पहुंचे तो मुंह से खून निकल रहा था। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।