Child women and child development competition will be organized: 0 से 6 आयु के बच्चों की महिला एवं बाल विकास करवाएगा प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के लिए ऑन लाईन होंगे आवेदन

उपायुक्त ने पोषण पखवाडे की तैयारियों को लेकर ली अधिकारियों की बैठक

इशिका ठाकुर, कुरूक्षेत्रः

महिला तथा बाल विकास विभाग कुरुक्षेत्र की तरफ से 21 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में गांव स्तर पर 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों का कद और वजन के साथ साथ स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस आयोजन को लेकर जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने अपने कार्यालय में इससे जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की।

पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गांव स्तर बच्चों को किया जाएगा चिन्हित

इस पर जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गांव स्तर तक 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। जिनका विकास पूर्ण तौर पर नहीं हो पा रहा है। इसमें 3 कैटेगरी बनाकर ऐप के माध्यम से बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि कुपोषण का शिकार बच्चों को संतुलित आहार तथा ऐसे बालकों की स्वास्थ्य संबंधी जांच समय-समय पर की जा सके और सभी कुपोषित बच्चों का शारीरिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर होगा पोषण पखवाड़ा

इस आयोजन में सामाजिक संस्थाओं के शासक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी पंचायत राज विभाग आंगनवाड़ी बालवाड़ी वर्कर तथा आशा वर्कर महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। यह पोषण पखवाड़ा प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में कुरुक्षेत्र जिला महिला तथा बाल विकास अधिकारी नीतू रानी के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया|

