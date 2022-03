Holi is Symbol of Love and Brotherhood: होली पर्व प्रेम व भाईचारे का प्रतीक : लोकेन्द्र फौगाट

जिला बार एसोसिएशन ने धूमधाम से मनाया होली मिलन समारोह Holi is Symbol of Love and Brotherhood

आज समाज डिजिटल, रोहतक:

Holi is Symbol of Love and Brotherhood: जिला बार एसोसिएशन रोहतक में आज होली मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से प्रधान लोकेन्द्र फौगाट जोजो की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को रंग लगाकर व गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। यह जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक हुड्डा ने बताया कि इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए तथा वकीलों ने नाच-गाकर व एक-दूसरे को गुलाल लगाकर हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पैंड भी रखा।