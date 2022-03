मनोज वर्मा, कैथल:

Name Discussion Of Block Kaithal In Ram E Khushboo Ashram : शाह सतनाम जी राम ए खुशबू आश्रम कैथल में आज ब्लॉक कैथल की विशेष नाम चर्चा आयोजित की गई। इस असवर पर भारी तादात में साध संगत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तथा विशेष नाम चर्चा में रूहानियत के जाम पिए। आज के दिन को इसलिए भी राम ए खूशबू आश्रम में विशेष रूप से मनाया गया क्योंकि आज गुरू की नौंवी चिठ्ठी को भी पढक़र सुनाया गया। जिससे उपस्थित समूची साध संगत में खासी खुशी का माहौल देखने को मिला।

गुरमीत राम रहीम के प्रेरणा के चलते जो गुरूग्राम में चलाया गया सफाई अभियान (Name Discussion Of Block Kaithal In Ram E Khushboo Ashram)

समूची साध संगत ने करबद्व होकर गुरूयश गाया व सुमिरन किया। गुरमीत राम रहीम के आदर्शों के चलते व उनकी प्रेरणा के चलते जो गुरूग्राम में सफाई अभियान चलाया गया, उस बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई तथा नौंवी चिठ्ठी में भी इसका विशेष उल्लेख किया गया। (Latest Kaithal News)जिससे साध संगत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाम चर्चा का आगाज पावन नारा लगाकर किया गया। इसके पश्चात विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। जिसमें भारी तादात में साध संगत ने गुरू का लंगर प्रसाद ग्रहण किया।

इस अवसर पर ये सभी रहे उपस्थित (Name Discussion Of Block Kaithal In Ram E Khushboo Ashram)

इस अवसर पर सभी 45 मैंबर, सभी 25 मैेंबर, सभी ब्लॉक भंगी दास, सभी भंगी दास, सुजान बहनें, शाह सतनाम जी ग्रीन एस फोर्स विंग के तमाम भाई व बहनें, कैथल सहित सभी ब्लॉकों के जिम्मेवार मुख्य रूप से उपस्थित थे।

