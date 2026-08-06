Businessman Daughters Refuse Last Rites : पिता की अर्थी देखकर भी नहीं पसीजा दिल, बेटियों ने वीडियो कॉल पर कराया अंतिम संस्कार

तीन में से एक बेटी भी नहीं आई पिता को अग्निभेंट करने, आॅनलाइन रुपए ट्रांसफर करके कहा सभी काम अच्छे से करवा देना
Businessman Daughters Refuse Last Rites (आज समाज), सोनीपत : सोनीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे वर्तमान में रिश्तों पर जम चुकी बर्फ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल किसी जमाने में मुंबई के मशहूर कपड़ा कारोबारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता का बीते कल सोनीपत के एक वृद्ध आश्रम में देहांत हो गया। जैसे ही उनकी मौत हुई तो आश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों संतान जोकि बेटिंया हैं को उनकी मौत की सूचना दी।
आश्रम के प्रबंधकों को उस समय हैरानी हुई जब तीनों ही बेटियों ने कोई न कोई बहाना बनाकर अंतिम संस्कार में पहुंचने से मना कर दिया। बेटियों की अपने पिता की मौत पर इस तरह की प्रतिक्रिया देखकर एक तरफ जहां आश्रम प्रबंधन को हैरानी हुई। वहीं उन्होंने समाजिक संस्था के सहयोग से बुजुर्ग का न केवल अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया बल्कि अन्य सभी रस्में भी करने को कहा। वहीं इस हैरानीजनक समाचार का जिस किसी को भी पता चला उसका मन उदास हो गया।
तीन साल से आश्रम में रह रहा था रामरत्न गुप्ता
जानकारी के अनुसार कपड़े के व्यापार में घाटा होने और बुजुर्ग होने के चलते करीब तीन साल पहले शिवचरण रामरत्न गुप्ता (74) अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे। दो साल पहले उनकी पत्नी का भी इसी आश्रम में निधन हुआ था।
आॅनलाइन भेजे 5100 रुपए
आश्रम संचालक आनंद कुमार के अनुसार, बेटियों ने आॅनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कराने के लिए कहा। जब मुखाग्नि देने की बात उठी तो उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए पूरी प्रक्रिया दिखाने को कहा। आनंद कुमार ने बताया कि अपने पिता के प्रति संतानों का ऐसा व्यवहार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आनंद कुमार ने बताया कि जब बेटियों से कहा गया कि वे 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं, तो मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया, 20 तारीख से पहले देखते हैं।
फोन पर जानकारी लेती रही बेटी
आश्रम संचालक के अनुसार, अंतिम संस्कार के दौरान भी बेटी फोन पर लगातार जानकारी लेती रही। उन्होंने बताया कि जब चिता को अग्नि दी जा रही थी, तब बेटी ने पूछा कि अभी और कितना टाइम लगेगा?” इस पर उसे बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और 10-15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद बेटी ने कहा कि सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे सारी वीडियो भेज देना।
कमाई का बड़ा हिस्सा बेटियों पर खर्च किया
महाराष्ट्र के मुंबई में कभी शिवचरण रामरत्न गुप्ता का नाम कपड़ों के बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। परिवार में पत्नी और तीन बेटियां—नीता, निशा और प्रिया थीं। शिवचरण और उनकी पत्नी ने बेटियों को बेटों की तरह ही पाला। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर खर्च किया, उन्हें ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और फिर धूमधाम से उनकी शादी कर दी।