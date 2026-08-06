Rani Mukerji: अदली-बदली हुई रानी मुखर्जी! अस्पताल की एक गलती ने बदल दी थी पहचान, ऐसे हुआ खुलासा

Rani Mukerji News: रानी मुखर्जी के जन्म से जुड़ा एक अनोखा किस्सा सामने आया था, जब अस्पताल में वो गलती से दूसरी बच्ची के साथ बदल गई थीं. उनकी मां की सतर्कता से ये गलती पकड़ी गई और रानी वापस अपने परिवार तक पहुंचीं.

Rani Mukerji News: बॉलीवुड एक्ट्रेस Rani Mukerji की जिंदगी से जुड़ी कई बातें लोगों को पसंद आती हैं, लेकिन उनके जन्म से जुड़ी एक घटना बेहद हैरान करने वाली है. कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद अस्पताल में रानी गलती से किसी दूसरी बच्ची के साथ बदल गई थीं. हालांकि, उनकी मां की सतर्कता की वजह से ये गलती जल्दी पकड़ में आ गई और रानी वापस अपने परिवार तक पहुंच गईं.

जन्म के बाद कैसे बदल गई थीं रानी मुखर्जी?

रानी मुखर्जी का जन्म 21 मार्च 1978 को फिल्म निर्माता-निर्देशक राम मुखर्जी और कृष्णा मुखर्जी के घर हुआ था. जन्म के बाद अस्पताल में बच्चों की देखभाल और पहचान की प्रक्रिया के दौरान रानी एक पंजाबी परिवार के कमरे में पहुंच गई थीं.

रानी ने एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उनकी मां को तुरंत महसूस हो गया था कि सामने वाली बच्ची उनकी बेटी नहीं है. बच्चे की आंखों का रंग अलग था, जबकि रानी की आंखें भूरी थीं. इसी पहचान के आधार पर उनकी मां ने अस्पताल में अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू किया.

मां की नजर ने पकड़ी बड़ी गलती

रानी के मुताबिक, उस समय नवजात बच्चों को पहचान के लिए टैग लगाए जाते थे, लेकिन किसी वजह से वो बदल गईं. जब नर्स उन्हें वापस लेकर आईं तो उनकी मां ने ध्यान दिया कि बच्ची में कुछ अलग था.

उन्होंने तुरंत कहा कि ये उनकी बेटी नहीं है और अस्पताल में तलाश शुरू कर दी. बाद में पता चला कि रानी एक पंजाबी परिवार के पास थीं, जिनके घर उस समय आठवीं बेटी का जन्म हुआ था.

रानी ने खुद सुनाया था मजेदार किस्सा

रानी ने इस घटना को याद करते हुए बताया था कि वो परिवार आज भी मजाक में कहता है कि वो असल में पंजाबी हैं और गलती से मुखर्जी परिवार में आ गईं. ये किस्सा उनके परिवार के लिए एक यादगार घटना बन गया.

पंजाबी परिवार से शादी की बात हुई सच

दिलचस्प बात ये है कि रानी ने कभी मजाक में कहा था कि शायद उनकी शादी किसी पंजाबी से हो सकती है. उनकी ये बात बाद में सच साबित हुई, जब उन्होंने फिल्म निर्माता Aditya Chopra से शादी की.

दोनों ने अप्रैल 2014 में इटली में एक निजी समारोह में विवाह किया था. इस शादी को बेहद गुप्त रखा गया था और इसकी तस्वीरें भी लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं की गईं. साल 2015 में दोनों एक बेटी के माता-पिता बने, जिसका नाम आदिरा है. रानी और आदित्य अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं.