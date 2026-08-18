Shani Nakshatra Parivartan 2026: शनिदेव 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, जिन पर चल रही है साढ़ेसाती वे रहें सतर्क!

साढ़ेसाती वह अवधि होती है, जब शनि जन्म कुंडली में स्थित चंद्र राशि से एक राशि पहले, चंद्र राशि में और उसके बाद वाली राशि में गोचर करते हैं।

वर्तमान समय में मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है।

Shani Nakshatra Parivartan 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता माना जाता है। शनि की चाल में थोड़ा सा भी बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन में उथल-पुथल मचाने के लिए काफी होता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को शाम 7 बजकर 45 मिनट पर शनिदेव रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं और वे 9 अक्टूबर 2026 तक इसी स्थिति में विराजमान रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का सबसे गहरा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो पहले से ही शनि की साढ़ेसाती का सामना कर रहे हैं। वर्तमान समय में मेष, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है, इसलिए 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच इन 3 राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

क्या होती है शनि की साढ़ेसाती?

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष में इसे केवल परेशानी का समय नहीं माना गया है। साढ़ेसाती वह अवधि होती है, जब शनि जन्म कुंडली में स्थित चंद्र राशि से एक राशि पहले, चंद्र राशि में और उसके बाद वाली राशि में गोचर करते हैं। इन तीन राशियों में शनि का गोचर लगभग ढाई-ढाई साल रहता है। इस तरह पूरी अवधि करीब साढ़े सात साल की होती है, जिसे शनि की साढ़ेसाती कहा जाता है।

मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह समय अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहने का है। नौकरी या कारोबार में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। किसी काम को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय उसकी पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। पैसों के मामले में भी अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। बिना पूरी जानकारी के निवेश करना या किसी के कहने पर बड़ा आर्थिक फैसला लेना परेशानी खड़ी कर सकता है।

कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय?

कुंभ राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में पुराने तनाव और जिम्मेदारियों का असर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद ज्योतिषीय दृष्टि से की जाती है, लेकिन इस दौरान लापरवाही से बचना जरूरी होगा। करियर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। कारोबार करने वालों को भी कागजी काम और पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए।

मीन राशि वालों को रहना होगा सतर्क

मीन राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। ज्योतिष में इस चरण को अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान काम और व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। करियर में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। धन के मामले में भी बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं।

शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, कंबल, कपड़े या भोजन का दान किया जा सकता है। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने की भी परंपरा है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शनि से जुड़े कष्टों में राहत के लिए शुभ माना जाता है।