Gurugram-Jhajjar New Highway: गुरुग्राम और झज्जर के बीच बनेगा 6 लेन हाईवे, NHAI ने तैयार किए 3 रूट विकल्प

Gurugram-Jhajjar New Highway: एनएचएआई ने गुरुग्राम और झज्जर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए हाईवे की योजना पर काम तेज कर दिया है। NHAI ने तीन अलग-अलग रूट विकल्प तैयार किए हैं, जिन्हें मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार होगी और परियोजना पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Gurugram-Jhajjar Highway Project: हरियाणा में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) गुरुग्राम और झज्जर के बीच नया हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाना, बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। इसके लिए एक सलाहकार कंपनी ने तीन अलग-अलग रूट विकल्प तैयार किए हैं, जिन्हें मंजूरी के लिए एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

सीएम के निर्देश के बाद तेज हुई योजना

यह परियोजना हरियाणा सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसके तहत गुरुग्राम और झज्जर के बीच बेहतर सड़क संपर्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को मौजूदा सड़क का विस्तार करने या आवश्यकता होने पर नया हाईवे विकसित करने के विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद NHAI ने सर्वे और तकनीकी अध्ययन के लिए एक सलाहकार कंपनी नियुक्त की, जिसने तीन संभावित रूट तैयार किए हैं।

पहला विकल्प: मौजूदा सड़क का होगा विस्तार

पहले प्रस्ताव के तहत गुरुग्राम-पटौदी रोड पर वजीरपुर से झज्जर तक मौजूद सड़क को चौड़ा किया जाएगा। वर्तमान में यह सड़क दोनों ओर दो-दो लेन की है। प्रस्ताव के अनुसार इसे तीन-तीन लेन तक विस्तारित किया जाएगा और दोनों ओर दो-दो लेन की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। इस विकल्प को लागू करने के लिए लगभग 395 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, जिसमें आसपास के गांवों की जमीन शामिल होगी।

दूसरा विकल्प: हरसरू से झज्जर तक नया हाईवे

दूसरे विकल्प में राष्ट्रीय राजमार्ग-352W के पास स्थित हरसरू गांव से झज्जर तक पूरी तरह नया हाईवे बनाने का प्रस्ताव है। यह सड़क खेतों के रास्ते विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए करीब 494 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। हालांकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रस्तावित मार्ग में लगभग 400 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की है, इसलिए इस हिस्से में भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे परियोजना की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

तीसरा विकल्प: वजीरपुर से खेतों के रास्ते नया हाईवे

तीसरे प्रस्ताव के अनुसार गुरुग्राम-पटौदी रोड पर स्थित वजीरपुर गांव से झज्जर तक नया हाईवे बनाया जाएगा। यह मार्ग भी खेतों से होकर गुजरेगा। इस विकल्प के लिए लगभग 475 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। इसमें करीब 6.5 एकड़ सरकारी जमीन शामिल है, जबकि बाकी भूमि का अधिग्रहण करना होगा।

4000 करोड़ रुपये तक आ सकती है लागत

NHAI के प्रारंभिक आकलन के अनुसार तीनों विकल्पों में से किसी भी परियोजना को लागू करने पर करीब 3000 से 4000 करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है। अंतिम लागत चुने गए रूट, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य के आधार पर तय होगी। वर्तमान में गुरुग्राम से झज्जर जाने वाले अधिकांश वाहन वजीरपुर या धनकोट मार्ग का उपयोग करते हैं। खासकर वजीरपुर-झज्जर रोड पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। नया हाईवे या मौजूदा सड़क का विस्तार होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा अधिक सुगम बनने की उम्मीद है।

मंजूरी के बाद शुरू होगा अगला चरण

NHAI के परियोजना निदेशक योगेश तिलक के अनुसार सलाहकार कंपनी की सर्वे रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। एलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी द्वारा किसी एक विकल्प को मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण, डिजाइन और निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।