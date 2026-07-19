Nidhaa-Mohsin Honeymoon: दूसरी शादी के बाद नई दुल्हन संग हनीमून पर Urmila Matondkar के Ex-Husband, हसीन वादियों में हुए रोमांटिक

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Mohit Saini
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Nidhaa-Mohsin Honeymoon: दूसरी शादी के बाद नई दुल्हन संग हनीमून पर Urmila Matondkar के Ex-Husband, हसीन वादियों में हुए रोमांटिक
Nidhaa-Mohsin Honeymoon: उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर मीर दूसरी बार शादी करने के बाद अपनी नई पत्नी निदा भट्ट के साथ रोमांटिक हनीमून एन्जॉय कर रहे हैं।

Nidhaa-Mohsin Honeymoon: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड, मोहसिन अख्तर मीर, अपनी पर्सनल लाइफ में एक नए अध्याय की शुरुआत करते दिख रहे हैं। दूसरी बार शादी करने के बाद, मोहसिन अब अपनी नई पत्नी, निदा भट्ट के साथ रोमांटिक ट्रिप का आनंद ले रहे हैं। इस नए जोड़े ने अपने हनीमून की झलकियां शेयर की हैं, और पहाड़ों के शानदार नज़ारों के बीच उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

मोहसिन अख्तर मीर नई पत्नी के साथ हनीमून का आनंद ले रहे हैं

Nidhaa-Mohsin Honeymoon:

उर्मिला मातोंडकर से अलग होने के बाद, खबरों के अनुसार मोहसिन अख्तर मीर को फिर से प्यार मिला और उन्होंने निदा भट्ट से शादी की। उन्होंने 14 जून को इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फॉलोअर्स को उनके खास दिन की झलक मिली।

अब, यह नया जोड़ा अपने हनीमून पर एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहा है। मोहसिन ने अपनी खूबसूरत ट्रिप की कई रोमांटिक तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं।

शानदार पहाड़ों के बीच रोमांटिक हुए मोहसिन और निदा

हनीमून की तस्वीरों में, मोहसिन और निदा को पहाड़ों और हरी-भरी वादियों के शानदार बैकग्राउंड के बीच एक-दूसरे के साथ खूबसूरत पलों का आनंद लेते देखा जा सकता है।

कई तस्वीरों में यह नया जोड़ा खूबसूरत नज़ारों के बीच एक-दूसरे की बाहों में प्यार भरे अंदाज़ में पोज़ देता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री और खूबसूरत छुट्टियों के पलों ने तेज़ी से फैंस का ध्यान खींचा है।

ये शानदार तस्वीरें जोड़े के हनीमून की झलक दिखाती हैं, जिसमें वे लाइमलाइट से दूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत का जश्न मना रहे हैं।

फैंस ने नए जोड़े पर प्यार बरसाया

तस्वीरों के ऑनलाइन सामने आते ही, फैंस ने कमेंट सेक्शन में जोड़े के लिए बधाई संदेशों और शुभकामनाओं की बौछार कर दी। कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने मोहसिन और निदा की केमिस्ट्री की तारीफ़ की और कुछ ने उन्हें “पसंदीदा जोड़ा” कहा। दूसरों ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके साथ मिलकर शुरू होने वाले नए सफ़र के लिए खुशियों की कामना की।

उनकी रोमांटिक हनीमून तस्वीरें तब से फॉलोअर्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और फैंस ट्रिप के दौरान जोड़े के खूबसूरत पलों की तारीफ़ कर रहे हैं।

मोहसिन अख्तर मीर की पहले उर्मिला मातोंडकर से शादी हुई थी

मोहसिन अख्तर मीर की शादी पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से हुई थी। दोनों ने 2016 में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी के कई सालों बाद, उनके रिश्ते में दिक्कतों की खबरें सामने आईं और कहा जाता है कि 2024 में यह कपल अलग हो गया।

मोहसिन, जो पहले कश्मीरी मॉडल और एक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी हद तक दूर हो गए हैं और खबरों के मुताबिक अपने बिज़नेस पर ध्यान दे रहे हैं।

अपनी दूसरी शादी के साथ मोहसिन ने अपनी ज़िंदगी के एक नए दौर में कदम रखा है, और निदा के साथ उनकी हनीमून की हालिया तस्वीरें फैंस को इस नए जोड़े की रोमांटिक नई शुरुआत की झलक दिखा रही हैं।

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