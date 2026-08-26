Gurugram Road Collapse: गुरुग्राम के इफको चौक पर अचानक धंसी सड़क, जांच में सामने आई बड़ी वजह

IFFCO Chowk Sinkhole News: गुरुग्राम के इफको चौक पर दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन का एक हिस्सा अचानक धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया। प्रारंभिक जांच में जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज को इसकी वजह माना गया है। NHAI और जीएमडीए की टीमें जांच में जुटी हैं।

IFFCO Chowk Road Sinks: गुरुग्राम के इफको चौक पर दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन में मंगलवार को अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। प्रारंभिक जांच में सड़क के नीचे से मिट्टी के कटाव की वजह जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज को माना जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जीएमडीए, एनएचएआई और ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी, ताकि वाहन चालक और राहगीर इसकी चपेट में न आएं।

सीवर लीकेज से मिट्टी कटने का अनुमान

अधिकारियों की प्रारंभिक जांच के अनुसार सड़क के नीचे से गुजर रही जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज हुआ। पानी के लगातार रिसाव के कारण सड़क के नीचे मौजूद मिट्टी बहने लगी। इससे जमीन के अंदर खाली जगह बन गई और अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। गड्ढा बनने के बाद संबंधित विभागों ने तत्काल मौके का निरीक्षण किया। आसपास के ढांचों को संभावित खतरे को देखते हुए सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को सुरक्षित करना प्राथमिकता में रखा गया है।

NHAI और जीएमडीए की संयुक्त जांच

इफको चौक की यह सर्विस लेन दिल्ली-जयपुर हाईवे का हिस्सा है। ऐसे में सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी एनएचएआई की है, जबकि सीवर लाइन जीएमडीए से संबंधित है। दोनों एजेंसियों के अधिकारी संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले सीवर लाइन में हुए लीकेज को रोकने और जमीन के नीचे जमा पानी को निकालने पर जोर दिया जा रहा है। लीकेज पूरी तरह ठीक होने के बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।

चार पंपों से पानी निकालने का काम

सड़क धंसने से बने बड़े गड्ढे में जमा पानी को निकालने के लिए एनएचएआई की टीम ने डी-वॉटरिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए चार ट्रैक्टर-माउंटेड पंप लगाए गए हैं। पानी निकालने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है, ताकि जमीन के अंदर पानी का दबाव कम किया जा सके और आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अधिकारियों की प्राथमिकता आसपास के हिस्से और ढांचों को किसी संभावित नुकसान से बचाना है।

ट्रैफिक को दूसरी सर्विस रोड पर भेजा गया

सड़क धंसने वाले हिस्से को वाहनों के लिए सुरक्षित रखने के लिए वहां बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक को इसी सेक्शन की दूसरी सर्विस रोड की ओर डायवर्ट किया गया है। एनएचएआई के अनुसार फिलहाल इस घटना से मुख्य यातायात व्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। हालांकि क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

सोहना हाईवे पर भी सामने आया था मामला

इफको चौक से पहले सोहना हाईवे पर भी सीवर लाइन में लीकेज के कारण सड़क पर बड़ा गड्ढा बनने का मामला सामने आया था। अब इफको चौक की घटना ने एक बार फिर शहर की भूमिगत सीवर लाइनों और सड़कों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल जीएमडीए की टीम लीकेज ठीक करने में जुटी है। इसके बाद एनएचएआई सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराएगा। अधिकारियों का कहना है कि सड़क को दोबारा यातायात के लिए खोलने से पहले उसकी सुरक्षा और मजबूती की पूरी तरह जांच की जाएगी।