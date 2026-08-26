Rakshabandhan 2026: राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए? दाएं या बाएं, जानें धार्मिक महत्व

Raksha Bandhan 2026 Rakhi Kis Haath Mein Bandhe: रक्षाबंधन पर भाई के किस हाथ पर राखी बांधनी चाहिए. इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है तो आइए जानते हैं.

Raksha Bandhan 2026 Rakhi Kis Haath Mein Bandhe: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का पवित्र पर्व है. इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और आरती उतारकर उसकी सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि रक्षाबंधन पर राखी किस हाथ में बांधनी चाहिए-दाएं या बाएं?

किस हाथ में बांधें राखी?

सनातन परंपरा में धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान दाहिने हाथ को विशेष महत्व दिया गया है. पूजा-पाठ, संकल्प, दान या अन्य मांगलिक कार्यों में भी दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है. इसी परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन पर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधना शुभ माना जाता है.

घर में पूजा के दौरान पंडित भी अक्सर दाहिने हाथ में रक्षासूत्र या मौली बांधते हैं. इसलिए मान्यता है कि बहनों को भी भाई की दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए.

दाहिने हाथ का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यताओं और योग परंपरा के अनुसार शरीर के दाहिने हिस्से का संबंध पिंगला नाड़ी से माना जाता है. इसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है. पिंगला नाड़ी ऊर्जा, सक्रियता, तेज और पुरुषार्थ का प्रतीक मानी जाती है.

दाहिना हाथ कर्म और पराक्रम से भी जुड़ा माना जाता है. जीवन के कई महत्वपूर्ण और शुभ कार्य इसी हाथ से किए जाते हैं. इसलिए दाहिनी कलाई पर रक्षासूत्र बांधना सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है.

बायां हाथ अशुभ नहीं है

इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि शरीर का बायां हिस्सा अशुभ होता है. योग और आध्यात्मिक परंपरा में बाएं हिस्से को इड़ा नाड़ी, यानी चंद्र नाड़ी से जोड़ा जाता है. यह शीतलता, संवेदनशीलता, भावनाओं और शांति का प्रतीक मानी जाती है.

अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव का दायां भाग शिव और बायां भाग माता पार्वती का माना गया है. इस तरह दायां भाग पुरुष ऊर्जा, जबकि बायां भाग स्त्री ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.