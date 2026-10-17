Haryana Crime: सोहना में दिनदहाड़े महिला की हत्या, हाथ बांधकर मुंह पर चिपकाई टेप, बाथरूम में मिला शव

Sohna Murder Case: गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र में शुक्रवार को नीतू नाम की महिला का शव उनके घर के बाथरूम में मिला। महिला के हाथ बंधे थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। घर में सामान बिखरा मिलने के बाद पुलिस लूटपाट की आशंका से भी जांच कर रही है।

Gurugram Woman Murder: हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र में दिनदहाड़े घर में घुसकर एक महिला की हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। दौलाह गांव में रहने वाली नीतू का शव शुक्रवार को उनके घर के बाथरूम में मिला। महिला के हाथ बंधे हुए थे और चेहरे व मुंह पर टेप लगी थी। घर का सामान बिखरा होने के कारण पुलिस लूटपाट की आशंका समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौटे थे पति

पुलिस के मुताबिक नीतू के पति प्रशांत एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। शुक्रवार सुबह वह बच्चों को लेकर स्कूल गए थे। दोपहर करीब 2 बजे जब वह बच्चों के साथ घर लौटे, तो उन्हें कमरे में सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। घर की हालत देखकर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जब उन्होंने अंदर जाकर तलाश की, तो बाथरूम में नीतू का शव मिला। उनके हाथ बंधे हुए थे और चेहरे पर टेप लगी हुई थी। प्रशांत और परिजन नीतू को तुरंत सोहना के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया और गांव में दहशत का माहौल बन गया।

घर में सामान बिखरा मिला, लूटपाट की आशंका

घटनास्थल पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला। शुरुआती जानकारी के आधार पर आशंका जताई गई कि हमलावर घर में लूटपाट के इरादे से दाखिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने अभी यह नहीं बताया है कि घर से कौन-कौन सी कीमती वस्तुएं चोरी हुई हैं। हत्या के पीछे की असली वजह भी फिलहाल सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सोहना के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मुकेश यादव और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

आरोपियों की तलाश में CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांचकर्ताओं की कोशिश है कि वारदात के समय घर के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी और आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी जांच रही है कि सुबह प्रशांत के घर से निकलने और दोपहर में लौटने के बीच घटनाक्रम किस तरह हुआ। ACP मुकेश यादव के मुताबिक मामला जांच के अधीन है। फिलहाल आरोपियों की पहचान, हत्या के मकसद और चोरी की गई वस्तुओं के बारे में सटीक जानकारी सामने नहीं आई है।