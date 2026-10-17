Faridabad Highway Accident: फरीदाबाद हाईवे पर दो अलग-अलग हादसों में 7 गाड़ियां टकराईं, लग गया लंबा जाम

Faridabad Accident News: फरीदाबाद में नेशनल हाईवे-2 पर दो अलग-अलग हादसों में 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पहला हादसा अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास चार वाहनों के बीच हुआ, जबकि दूसरा सीकरी के पास तीन कारों की टक्कर से हुआ। दोनों घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

Faridabad Road Accident: हरियाणा के फरीदाबाद में नेशनल हाईवे-2 पर दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल सात गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पहला हादसा अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जहां चार वाहन भिड़ गए, जबकि दूसरा हादसा सीकरी के पास हुआ, जहां तीन कारों की टक्कर हो गई। दोनों घटनाओं में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसों के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और जाम खुलवाया।

मेट्रो स्टेशन के पास 4 गाड़ियों की टक्कर

पहला हादसा अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आगे चल रही एक कार के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहे वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कुल चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। बताया जा रहा है कि सबसे आगे चल रही कार का चालक घटनास्थल से चला गया। हालांकि चालक के फोन इस्तेमाल करने और अचानक ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है। टक्कर के बाद हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई और कुछ समय तक लंबा जाम लगा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया।

सीकरी के पास तीन कारें आपस में भिड़ीं

दूसरा हादसा फरीदाबाद के सीकरी इलाके के पास हुआ, जहां तीन कारें आपस में टकरा गईं। इस घटना में भी वाहनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दोनों दुर्घटनाओं के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों हादसों के संबंध में पुलिस को शिकायत नहीं मिली थी। इसी वजह से दुर्घटनाओं के कारणों और जिम्मेदार वाहन चालकों के बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पुलिस की ओर से औपचारिक जांच या कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी की पुष्टि नहीं हो सकी है।