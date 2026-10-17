Shimla Earthquake: हिमाचल में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, शिमला के पास 4.1 तीव्रता का भूकंप, कोई नुकसान नहीं !

Himachal Pradesh Earthquake: हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह 4:36 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.1 थी और इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। शिमला के आसपास के इलाकों में लोगों ने झटके महसूस किए।

Himachal Pradesh Earthquake Today: हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। तड़के जब अधिकतर लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर धरती हिली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में था, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। फिलहाल इस भूकंप में किसी जान-माल की सूचना नहीं है।

शिमला के आसपास महसूस हुए झटके

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का स्थान शिमला से करीब 40 किलोमीटर दूर था। सुबह के समय आए झटकों से स्थानीय लोगों में घबराहट फैलने की खबर है। कुछ लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की ओर से नुकसान को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट होगी।

EQ of M: 4.1, On: 17/10/2026 04:36:27 IST, Lat: 31.298 N, Long: 77.529 E, Depth: 10 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh.

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भूकंप की तीव्रता 4.1, गहराई 10 किमी

NCS के रिकॉर्ड के मुताबिक भूकंप 17 अक्टूबर को सुबह 4:36:27 बजे आया। इसकी तीव्रता 4.1 और गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई है। भूकंप की तीव्रता और जमीन के नीचे इसकी गहराई के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर झटकों का अनुभव अलग हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तीव्रता 4.3 बताई गई है, लेकिन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के सत्यापित रिकॉर्ड में 4.1 तीव्रता दर्ज है।

हिमालयी क्षेत्र में क्यों आते हैं भूकंप?

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय माना जाता है। भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगातार होने वाली हलचल के कारण इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना रहती है। फिलहाल शिमला के पास आए इस भूकंप में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से स्थिति को लेकर कोई नई जानकारी जारी होने पर घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा।