Viral Video: गुरुग्राम में पहले महिला बाइकर को रोकने की कोशिश की, फिर कार से मारी टक्कर, हिट एंड रन का वीडियो वायरल

Gurugram Road Rage Viral Video: गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डैशकैम में कैद इस वीडियो में एक कार महिला बाइकर को साइड से टक्कर मारती दिखाई दे रही है। टक्कर के बाद महिला बाइक से उछलकर सड़क पर दूर जा गिरती है, जबकि बाइक सड़क पर घिसटते हुए आगे तक जाती है और उससे चिंगारियां निकलती नजर आती हैं। घटना रविवार को उस समय हुई, जब कुछ बाइकर्स राइड पर निकले थे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
चलती कार ने बाइक को मारी टक्कर
वायरल डैशकैम फुटेज में दिखाई देता है कि महिला बाइकर सड़क पर अपनी बाइक चला रही थी। इसी दौरान एक कार उसकी बाइक के बेहद करीब आती है और उसे साइड से जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही महिला बाइक से उछलकर सड़क पर जा गिरती है। उसकी बाइक भी सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली जाती है। इस दौरान बाइक के सड़क से रगड़ खाने पर चिंगारियां निकलती दिखाई देती हैं। हादसे के बाद कार चालक वहां से फरार हो गया।
महिला बाइकर बोली- नशे में था ड्राइवर
हादसे के बाद महिला बाइकर ने कार चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक कार चालक पहले उसकी बाइक को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब उसने बाइक नहीं रोकी तो चालक ने कार से उसकी बाइक को टक्कर मार दी। महिला ने यह भी दावा किया कि कार चालक नशे में धुत था। इस मामले में सामने आया डैशकैम वीडियो अहम माना जा रहा है। फुटेज में हादसे का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सड़क पर बाइकर्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
गुरुग्राम पुलिस अब वायरल वीडियो और बताए गए वाहन नंबर के आधार पर कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और क्या यह जानबूझकर की गई टक्कर थी। महिला बाइकर की ओर से लगाए गए आरोपों और वायरल वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। गोल्फ कोर्स रोड पर पहले भी गंभीर सड़क हादसे सामने आते रहे हैं। सितंबर 2024 में इसी रोड पर एक बाइक सवार की SUV से टक्कर के बाद मौत हो गई थी। उस हादसे का वीडियो भी सामने आया था और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।