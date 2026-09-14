Gold Price Today Haryana: हरियाणा में आज सोना हुआ इतना महंगा, जानें दोनों धातुओं के भाव

Haryana Gold Silver Price Today 14 September: आज 14 सितंबर 2026 को हरियाणा में 24 कैरेट सोना ₹14,968 प्रति ग्राम और ₹1,49,680 प्रति 10 ग्राम है. चांदी ₹2,44,900 प्रति किलो पर कारोबार कर रही है.

Haryana Gold Silver Price Today 14 September: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए 14 सितंबर 2026 को कीमती धातुओं के बाजार से महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. क्षेत्रीय कमोडिटी रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,968 प्रति ग्राम यानी ₹1,49,680 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी का भाव करीब ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम चल रहा है.

हरियाणा में आज सोने का भाव

14 सितंबर को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना ₹14,968 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. 10 ग्राम सोने के लिए खरीदारों को करीब ₹1,49,680 चुकाने पड़ रहे हैं.

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,255 प्रति ग्राम और ₹1,42,550 प्रति 10 ग्राम है. 91.6 प्रतिशत शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है.

इसके अलावा, 75 प्रतिशत शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने का भाव ₹11,226 प्रति ग्राम और ₹1,12,260 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

चांदी की कीमत में भी तेजी पर नजर

हरियाणा में 14 सितंबर 2026 को चांदी का भाव ₹244.90 प्रति ग्राम है. इसके हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,449 और एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,44,900 है.

निवेशकों और खरीदारों के लिए चांदी की कीमतों में होने वाले दैनिक बदलाव पर नजर रखना अहम है, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों के साथ इसके दाम में लगातार उतार-चढ़ाव हो सकता है.

खरीदारी से पहले भाव जरूर जांचें

सोने और चांदी के दाम बाजार की परिस्थितियों के अनुसार नियमित रूप से बदलते रहते हैं. इसलिए आभूषण या निवेश के लिए खरीदारी करने से पहले उस समय का ताजा भाव जरूर जांचना चाहिए. ऐतिहासिक कीमतों और बाजार के रुझान से सोने के भाव में हुए बदलाव को समझने में भी मदद मिल सकती है.