Gurugram News: गुरुग्राम में स्विगी, इंस्टामार्ट डिलीवरी पार्टनर्स का हंगामा, स्टोर से सामान कम मिलने का आरोप

Gurugram Latest News: गुरुग्राम में स्विगी, इंस्टामार्ट स्टोर स्टाफ और डिलीवरी पार्टनर्स के बीच विवाद सामने आया है। करीब 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स के पालम विहार थाने पहुंचने और लिखित शिकायत दी। उन्होंने ऑर्डर में सामान कम होने, शिकायतों के बाद ID ब्लॉक किए जाने और CCTV जांच की मांग की है।

Swiggy Instamart Row in Gurugram: गुरुग्राम के चौमा गांव स्थित स्विगी-इंस्टामार्ट स्टोर पर डिलीवरी पार्टनर्स और स्टोर स्टाफ के बीच विवाद की बात सामने आई है। आरोप है कि स्टोर से ऑर्डर लेने के बाद कई बार ग्राहकों को ऑर्डर में सामान कम मिलता है, लेकिन इसकी शिकायत का सामना डिलीवरी पार्टनर्स को करना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर करीब 30-40 डिलीवरी पार्टनर्स के पालम विहार थाने पहुंचने की जानकारी सामने आई है। डिलीवरी पार्टनर्स ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने स्टोर के CCTV फुटेज की जांच कराने की मांग की है।

डिलीवरी पार्टनर्स ने लगाए आरोप

डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि जब ग्राहक को ऑर्डर में कोई सामान कम मिलता है तो वह अक्सर डिलीवरी एजेंट से जवाब मांगता है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में वास्तविक समस्या स्टोर स्तर पर हुई हो सकती है, लेकिन शिकायत का असर उनकी ID पर पड़ता है। डिलीवरी पार्टनर्स ने दावा किया कि ग्राहकों की शिकायत के बाद कंपनी उनकी ID ब्लॉक कर देती है। ID ब्लॉक होने का सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ता है और परिवार की आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। मामले को लेकर बड़ी संख्या में डिलीवरी पार्टनर्स के पालम विहार थाने पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की।

सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग

डिलीवरी पार्टनर्स की मांग है कि चौमा गांव स्थित संबंधित इंस्टामार्ट स्टोर के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जाए। उनका कहना है कि इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि पैकिंग के दौरान ऑर्डर में सामान पूरा रखा गया था या नहीं। डिलीवरी पार्टनर्स ने स्टोर स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कुछ मामलों में ग्राहक तक पहुंचने वाले ऑर्डर में सामान कम होने की स्थिति पैदा होती है और इसका खामियाजा डिलीवरी पार्टनर्स को भुगतना पड़ता है। वे चाहते हैं कि CCTV और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पता लगाया जाए कि ऑर्डर पैकिंग और डिलीवरी के बीच किसी स्तर पर सामान कम हुआ।

पहले भी सामने आ चुका है मामला

स्विगी-इंस्टामार्ट के खिलाफ कम मात्रा में सामान डिलीवर किए जाने से जुड़ा एक अलग मामला 2025 में चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग के सामने आया था। आयोग ने एक उपभोक्ता की शिकायत में Swiggy और Instamart को कम मात्रा में सामान पहुंचाने और शिकायत का समाधान नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामले में आयोग ने ₹2,000 मुआवजा और मुकदमे की लागत देने का निर्देश दिया था। हालांकि यह मामला गुरुग्राम के विवाद से अलग है।