IMD Rain Alert: यूपी-उत्तराखंड में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश, 26 जिलों में स्कूल बंद, रविवार के लिए भी चेतावनी

UP-Uttarakhand Weather Alert: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी के 26 जिलों में खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए गए हैं, जबकि उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट है।

UP-Uttarakhand IMD Rain Alert: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी है। कुछ जिलों में बारिश लगातार हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आने वाले घंटों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 26 सितंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे।

27 सितंबर को भी भारी बारिश

IMD के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 27 सितंबर को भी पूर्वी यूपी में भारी और पश्चिमी यूपी में बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में 26 और 27 सितंबर को भी अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी है। IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 27 सितंबर को भी दोनों राज्यों में मौसम पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम उपखंडों में बारिश की चेतावनी बनी हुई है, जबकि उत्तराखंड में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की ओर से स्कूलों, यात्रा और अन्य गतिविधियों को लेकर अलग-अलग जिलों में परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जा सकते हैं।

यूपी के 26 जिलों में स्कूल रहे बंद

लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी के बीच उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 26 जिलों में 26 सितंबर को स्कूल बंद रहे। प्रयागराज, अयोध्या, बाराबंकी, बरेली, एटा, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और गोंडा समेत कई जिलों में भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए थे। कानपुर देहात, कौशाम्बी, मैनपुरी, हमीरपुर, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, मिर्जापुर, बांदा और चित्रकूट समेत अन्य जिलों में भी स्थानीय प्रशासन ने मौसम को देखते हुए स्कूल बंद रखने के फैसले लिए थे।

यूपी में रेड अलर्ट वाले इलाके

IMD के बुलेटिन के अनुसार रविवार यानी 27 सितंबर को भी पूर्वी यूपी में भारी और पश्चिमी यूपी में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक की भी स्थिति बन सकती है। मौसम की इस स्थिति के बीच निचले इलाकों में जलभराव और कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बढ़ सकता है। श्रावस्ती में राप्ती नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है।

उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट

उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 27 सितंबर को देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड के सात जिलों में 26 सितंबर को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया गया था। इसमें रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल के सभी छह जिले शामिल थे। राज्य प्रशासन ने अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बाधित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई गई है।