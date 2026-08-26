Gurugram Truck Fire: द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

Dwarka Expressway Truck Fire: गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह बजघेड़ा एग्जिट के पास चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक के केबिन से धुआं निकलने के बाद चालक ने समय रहते वाहन रोका और नीचे कूदकर अपनी जान बचाई।

Gurugram Latest News: गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर बुधवार अलसुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बजघेड़ा एग्जिट के पास दिल्ली की ओर जा रहे एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। करीब साढ़े चार बजे हुए इस हादसे के दौरान ट्रक के केबिन से पहले धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ ही क्षणों में इंजन से आग की तेज लपटें उठने लगीं। खतरे को भांपते हुए चालक ने तुरंत ट्रक रोकने की कोशिश की और वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। ट्रक में रखा सामान भीषण आग में जलकर पूरी तरह खाक हो गया।

बजघेड़ा एग्जिट के पास हुई घटना

बताया जा रहा है कि ट्रक दिल्ली की तरफ जा रहा था। सुबह के समय जब वह द्वारका एक्सप्रेसवे पर बजघेड़ा एग्जिट के नजदीक पहुंचा, तभी चालक को ट्रक के केबिन से असामान्य रूप से धुआं निकलता दिखाई दिया। पहले चालक ने स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते धुआं बढ़ने लगा। इसके तुरंत बाद इंजन की तरफ से आग की लपटें निकलने लगीं। चालक ने बिना समय गंवाए ट्रक की रफ्तार कम की और उसे सड़क किनारे लगाने का प्रयास किया।

ट्रक रुकते ही बाहर कूद गया चालक

आग की स्थिति लगातार बिगड़ती देख चालक ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से बाहर निकलने में ही भलाई समझी। जैसे ही ट्रक रुका, वह केबिन से नीचे कूद गया। कुछ ही देर में आग ने ट्रक के अगले हिस्से को पूरी तरह घेर लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि एक्सप्रेसवे से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों में भी दहशत फैल गई। राहत की बात यह रही कि चालक को गंभीर चोट नहीं आई। समय रहते ट्रक से बाहर निकलने के कारण एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

तेज हवा के कारण तेजी से फैली आग

प्रत्यक्ष जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर उस समय तेज हवा चल रही थी। इसके चलते ट्रक में लगी आग तेजी से फैलती गई। इंजन से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते केबिन और ट्रक के पिछले हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में रखा सामान निकालने या बचाने का मौका भी नहीं मिल सका। आग बुझने तक ट्रक का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। ट्रक में आग लगी देखकर एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही बजघेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भी घटनास्थल पर भेजी गईं। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग को पूरी तरह बुझा दिया। हालांकि तब तक ट्रक और उसमें रखा सामान काफी हद तक जल चुका था।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगा जाम

हादसे के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। ट्रक में लगी आग और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए ट्रैफिक को सर्विस लेन की ओर निकाला गया। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों की कतार लग गई। आग बुझने के बाद क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। क्रेन की मदद से जले हुए ट्रक को किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो सकी। प्रारंभिक जांच में ट्रक के इंजन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है।