Toxic Film ‘X’ Review: यश की ‘टॉक्सिक’ का आया ‘X’ रिव्यू, किसी ने कहा दमदार तो किसी ने कह दी ऐसी बात

Toxic Film 'X' Review: यश की ‘टॉक्सिक’ को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. यश, विजुअल्स और एक्शन की तारीफ हुई, जबकि कहानी, स्क्रीनप्ले, भावनात्मक जुड़ाव और गति पर सवाल उठे.

Toxic Film ‘X’ Review: यश की मचअवेटेड फिल्म ‘Toxic: A Fairytale for Grown-Ups’ बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. निर्देशक गीतू मोहनदास के साथ करीब चार साल के काम के बाद फिल्म दर्शकों तक पहुंची है. रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं, जिनमें फिल्म को लेकर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. जहां यश की स्क्रीन प्रेजेंस, भव्य विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंस की तारीफ हुई, वहीं कहानी, स्क्रीनप्ले, गति और भावनात्मक जुड़ाव को लेकर आलोचना भी देखने को मिली.

पोस्ट-इंडिपेंडेंस गोवा की कहानी

‘टॉक्सिक’ एक पीरियड एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी आजादी के बाद के गोवा की बैकग्राउंड में बुनी गई है. बदलते औपनिवेशिक दौर और तेजी से उभरते हिंसक अपराध सिंडिकेट के बीच कहानी एक गैंगस्टर के साम्राज्य पर केंद्रित है. यश फिल्म में डबल रोल में नजर आते हैं. वह राया, एक उम्रदराज गैंगस्टर सरगना और उसके अलग हो चुके बेटे रूमी उर्फ टिकट का किरदार निभाते हैं, जो बदले की तलाश में लौटता है.

यश और विजुअल्स बने सबसे बड़े प्लस पॉइंट

फिल्म देखने वाले कुछ दर्शकों ने यश के अभिनय और सिनेमैटोग्राफी को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया. साथ ही बड़े स्तर पर फिल्माए गए फाइट सीक्वेंस की तारीफ की. हालांकि, उसी प्रतिक्रिया में कहानी और स्क्रीनप्ले को कंप्लीट डिजास्टर बताया गया. किरदारों की एंट्री और इमोशनल सीन्स को भी कमजोर बताया गया. इंटीमेट सीन्स को जबरन जोड़ा हुआ बताते हुए महिला कलाकारों की परफॉर्मेंस को क्रींज कहा गया. गानों और बैकग्राउंड स्कोर पर भी सवाल उठे.

कुछ लोगों को इंटरवल तक दिखा दम

हर प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं रही. एक इंटरवल रिव्यू में फिल्म को शानदार कहा. स्क्रीनप्ले, वर्ल्ड-बिल्डिंग और यश की स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हुए इंटरवल ब्लॉक को जबरदस्त कहा गया और पहले हिस्से को 4.5/5 की रेटिंग दी गई.

एक अन्य दर्शक ने हिंदी वर्जन में यश के खुद डबिंग करने के फैसले की सराहना की. शुरुआत में इसे जोखिम माना गया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों को ये काफी पसंद आया. उनकी आवाज, एटीट्यूड और स्क्रीन प्रेजेंस को किरदार के लिए प्रभावी बताया गया.

बड़े स्तर की फिल्म

एक अन्य समीक्षा में ‘टॉक्सिक’ को एक अच्छी फिल्म बताया गया. विजुअल्स, प्रोडक्शन वैल्यू और कई एक्शन दृश्यों की तारीफ हुई. हालांकि, लगभग तीन घंटे की अवधि, कमजोर कैरेक्टर स्केच, कुछ बेतरतीब सीक्वेंस, डायलॉग्स और भावनात्मक जुड़ाव की कमी को खामी माना गया. बैकग्राउंड स्कोर कुछ हिस्सों में प्रभावी रहा, जबकि क्लाइमैक्स ने फिल्म को संभालने का काम किया. इस दर्शक ने फिल्म को 2.5/5 देते हुए इसे एक बार देखने लायक बताया.