आज 30 अगस्त को रविवार होने के कारण, SBI, HDFC, ICICI और PNB समेत पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आज बंद रहेंगे। इसलिए, वीकेंड की छुट्टी की वजह से आज सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों में ब्रांच-बेस्ड बैंकिंग सर्विस बंद रहेंगी।

Bank holidays this week: इस हफ्ते बैंक 2 दिन बंद रहेंगे। आज 30 अगस्त को रविवार होने के कारण, SBI, HDFC, ICICI और PNB समेत पूरे भारत में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आज बंद रहेंगे। इसलिए, वीकेंड की छुट्टी की वजह से आज सभी शेड्यूल्ड और नॉन-शेड्यूल्ड बैंकों में ब्रांच-बेस्ड बैंकिंग सर्विस बंद रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, महीने के सभी रविवार के अलावा, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं।

बैंक की शाखाएं कल यानी 31 अगस्त, 2026 को कामकाज के सामान्य समय पर फिर से खुलेंगी। RBI के छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, इस हफ्ते 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच एक क्षेत्रीय बैंक हॉलिडे है। इसका मतलब है कि बैंक की शाखाएं इस हफ्ते 2 दिनों तक बंद रहेंगी, लेकिन सामान्य कामकाजी दिनों में वे हमेशा की तरह काम करेंगी। आने वाले वीकेंड में, बैंक शनिवार को खुलेंगे क्योंकि 5 सितंबर महीने का पहला शनिवार है।

इस हफ्ते बैंक की छुट्टियां

इस हफ्ते बैंक 5 से 6 दिन खुले रहेंगे।

4 सितंबर, शुक्रवार – जन्माष्टमी (वैष्णव) (श्रावण वद-8) या कृष्ण जयंती के मौके पर कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इन शहरों में अहमदाबाद, आइजोल, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा शामिल हैं।

6 सितंबर, रविवार – वीकेंड की छुट्टी

अगले हफ्ते बैंक की छुट्टियां

अगले हफ्ते, 7 से 13 सितंबर के बीच बैंक 3 दिनों तक बंद रहेंगे। ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि सभी छुट्टियां पूरे देश में लागू नहीं होती हैं, क्योंकि RBI के हॉलिडे कैलेंडर में क्षेत्रीय कार्यालयों और शहरों के हिसाब से छुट्टियों की तारीखें दी गई हैं।

11 सितंबर, शुक्रवार: जयपुर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में चुनाव होने के कारण, पूरे शहर में बैंक बंद रहेंगे।

12 सितंबर, शनिवार: महीने के दूसरे शनिवार की छुट्टी और श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि (पुण्यतिथि) के कारण, गुवाहाटी समेत पूरे भारत में बैंक बंद रहेंगे।

13 सितंबर, रविवार – वीकेंड की छुट्टी

बैंक का समय

बैंक का समय हर ब्रांच और प्राइवेट व सरकारी बैंकों के हिसाब से अलग-अलग होता है, लेकिन ज्यादातर फाइनेंशियल संस्थान सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10:00 बजे से ग्राहकों के लिए कामकाज शुरू करते हैं और शाम 4:00 बजे ब्रांच में मिलने वाली सेवाओं को बंद कर देते हैं।

छुट्टियों में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं

बैंक की छुट्टियों के दौरान, भले ही ब्रांच में मिलने वाली सेवाएं उपलब्ध न हों, लेकिन ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे NEFT, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की छुट्टियों का ऑनलाइन सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ता और वे साल भर चालू रहती हैं, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन सेवाएं देते हैं। इससे ग्राहक बैंक की छुट्टियों में भी बिना किसी रुकावट के जरूरी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाते हैं।