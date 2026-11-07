Haryana Gold Silver Rate Today: हरियाणा में दिवाली पर सोना हुआ सस्ता या महंगा? जानें आज का भाव

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में दिवाली से पहले सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोना 2570 रुपये और 22 कैरेट सोना 2,350 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी का भाव 220 रुपये प्रति ग्राम है।

Haryana Gold Silver Rate on Diwali: दिवाली के त्योहार से पहले हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर आप भी दिवाली पर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आज हरियाणा में 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी का भाव 220 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज हरियाणा में सोना और चांदी किस भाव पर मिल रहे हैं।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,43,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,46,020 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 2,570 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि कल यह 1,33,850 रुपये पर बिक रहा था। इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,07,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। इसके अलावा 14 कैरेट सोने की कीमत भी कम हुई है। आज 14 कैरेट सोना 83,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है।

हरियाणा में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हरियाणा में आज चांदी का भाव 220 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,200 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,000 रुपये है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए आपको 2,20,000 रुपये खर्च करने होंगे। दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में लोग चांदी के सिक्के, बर्तन और अन्य सामान खरीदते हैं। ऐसे में चांदी का आज का भाव जानना भी ग्राहकों के लिए जरूरी है।

सोना-चांदी खरीदने से पहले ये जानें

अगर आप दिवाली या धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले बाजार में चल रहे ताजा भाव की जानकारी जरूर लें। सोने के आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज और GST भी शामिल हो सकता है, जिससे अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। इसलिए खरीदारी करते समय दुकानदार से पूरी कीमत और बिल की जानकारी अवश्य लें।