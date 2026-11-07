Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? चेक करें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 2,570 रुपये और 22 कैरेट सोना 2,350 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी का भाव 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच है। जानिए आज के सोने-चांदी के ताजा भाव।

Himachal Gold Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी प्रमुख शुद्धता वाले सोने के दाम कम हुए हैं। वहीं चांदी का भाव भी 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। ऐसे में अगर आप दिवाली या किसी खास मौके पर सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं हिमाचल में आज का लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1,43,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन इसकी कीमत 1,46,020 रुपये थी। इस तरह 24 कैरेट सोना 2,570 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस गिरावट से ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिल सकती है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव आज 1,07,590 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 14 कैरेट सोने की कीमत 85,180 रुपये से घटकर 83,680 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। इसमें भी 1,500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव 210 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,100 से 2,200 रुपये तक हो सकती है। वहीं 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को करीब 21,000 से 22,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर एक किलोग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 2,10,000 से 2,20,000 रुपये के बीच बैठती है।

सोना-चांदी खरीदने का अच्छा मौका

हिमाचल में सोने की कीमतों में आई गिरावट के बाद खरीदारों के लिए आज का भाव पिछले दिन के मुकाबले कम है। खासकर 22 कैरेट सोने के आभूषण खरीदने वालों को कीमतों में आई कमी का फायदा मिल सकता है। हालांकि सोने और चांदी के बाजार में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की जानकारी जरूर लें। सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता और हॉलमार्क की जांच करना बेहद जरूरी है। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और GST भी जुड़ सकते हैं। इसी तरह चांदी खरीदते समय उसकी शुद्धता, वजन और प्रति ग्राम कीमत की पुष्टि करें।