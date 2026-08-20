Gangster Vinod Kana Murder: हिसार कोर्ट में पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू को गोलियों से भूना

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Rajesh
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पुलिस के मुताबिक, विनोद पानू उर्फ काणा पर कुल 40 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या सहित कई गंभीर मामले शामिल थे।
Gangster Vinod Kana Murder: दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा का आतंक था।
Gangster Vinod Kana Murder: दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा का आतंक था।

बाइक सवार 2 बदमाशों ने की 14 राउंड फायरिंग
Gangster Vinod Kana Murder, (आज समाज), हिसार: हिसार अदालत परिसर में गुरुवार दोपहर करीब पौने तीन बजे उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर थुराना गांव निवासी गैंगस्टर विनोद काणा की हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। विनोद काणा हिसार का मोस्ट वांटेड बदमाश था और उसके खिलाफ हत्या समेत करीब 40 आपराधिक मामले दर्ज थे।

बताया जा रहा है कि विनोद ने विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या भी की थी। वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में हिसार के एएसपी मयंक मुदगिल ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। हालांकि, अभी उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

गोलियों की आवाज सुन कोर्ट में मची अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर विनोद काणा अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

फायरिंग के बाद हमलावर मौके से भागने लगे। बताया जा रहा कि विनोद के साथियों ने एक आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने विनोद काणा को मृत घोषित कर दिया।

विनोद काणा पर 2017 में पुलिस ने रखा था सात लाख का इनाम

पुलिस के अनुसार, विनोद काणा का दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में आपराधिक नेटवर्क था। सीआईए टीम ने उसे साल 2017 में झज्जर के भड़ावास इलाके से गिरफ्तार किया था। उस समय उस पर सात लाख रुपए का इनाम घोषित था।

पुलिस ने उसके साथ सात अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। उस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से रिवॉल्वर, कार्बाइन, पिस्टल, 12 बोर की बंदूकें और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए थे। पुलिस का कहना था कि आरोपी मंजीत गैंग के प्रदीप सोलंकी की हत्या की साजिश में थे।

विधायक के पीए के भतीजे की हत्या का आरोप

विनोद काणा पर हिसार के प्रॉपर्टी डीलर संजय उर्फ बिट्टू शर्मा की हत्या का भी आरोप था। 24 जनवरी 2014 को पुष्पा कॉम्प्लेक्स स्थित उनके आॅफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय उनके साथ उनके पार्टनर सतेंद्र पूनिया भी मौजूद थे।

पुलिस के मुताबिक, इस हत्या में विनोद काणा और उसके साथियों का नाम सामने आया था। संजय शर्मा, हिसार की विधायक सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा के भतीजे थे। अब कोर्ट के बाहर हुई काणा की हत्या के बाद पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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