दलीप ट्रॉफी की फाइनल का वेन्यू बदला, दर्शकों की वजह से लिया गया फैसला, कारण जान लीजिए

दलीप ट्रॉफी का फाइनल पहले बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाना था. इसके वन्यू को बदलकर अब चेन्नई कर दिया गया है. एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में दलीप ट्रॉफी के इस सीजन का फाइनल मैच खेला जाएगा.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2026-27 दलीप ट्रॉफी के फाइनल के जगह में बदलाव करने का फैसला लिया है. इस टूर्नामेंट का फाइनल पहले बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में खेला जाना था. इसके वन्यू को बदलकर अब चेन्नई कर दिया गया है. एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में दलीप ट्रॉफी के इस सीजन का फाइनल मैच खेला जाएगा. बीसीसीआई के इस फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को 6 से 10 सितंबर तक आयोजित किया जाना है.

दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर लोगों के बीच काफी उत्सुकता होती है. यह देश के प्रतिष्टित टू्र्नामेंट में से एक है. यहां भारतीय टीम में खेल चुके खिलाड़ियों के अलावा घरेलू क्रिकेट में जोरदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खेलने उतरते हैं. दलीप ट्रॉफी के फाइनल की जगह को बदलने के पीछे की वजह दर्शक हैं. ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि दलीप ट्रॉफी के खिताबी जंग को देखने के लिए दर्शक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ सकें. जिस CoE में पहले फाइनल खेला जाना था वहां पर कानूनी और सरकारी भूमि उपयोग संबंधी प्रतिबंधों है. ऐसे में मैच देखने वाले दर्शकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती. ऐसे में BCCI ने दलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट के फाइनल के लिए ऐसा मैदान चुना है, जहां बड़ी संख्या में फैंस मुकाबला देख सकें.

इस मामले पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने खुद बात करते जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दलीप ट्रॉफी एक बेहद प्रतिष्ठत टूर्नामेंट है. इसमें हम ये चाहते हैं कि जिस तरह के उच्च स्तर का क्रिकेट फाइनल में देखने को मिलता है, उसके लिए स्टेडियम में दर्शक मौजूद रहें. उन्होंने बताया कि CoE में दर्शकों को एंट्री नहीं मिल सकती, वहां कुछ कारणों से प्रतिबंध लगा हुआ है. इसी वजह से फाइनल को ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया गया है जहां फैंस इस खास मुकाबले का हिस्सा बन सकें.

23 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट

दलीप ट्रॉफी की शुरुआत अगले हफ्ते में होने जा रही है. 23 अगस्त से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ये मुकाबले खेले जाएंगे. क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन का सामना नॉर्थईस्ट जोन से, जबकि नॉर्थ जोन की भिड़ंत वेस्ट जोन से होगी. साउथ जोन और सेंट्रल जोन को सीधे सेमीफाइनल में जगह दी गई है. सेमीफाइनल का मैच 30 अगस्त से CoE में खेला जाना है.

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

भारतीय टीम की तरफ से खेल चुके कई स्टार खिलाड़ी इस बार के टूर्नामेंट में खेलते नजर आने वाले हैं. इसमें सबसे ज्यादा नजर ईशान किशन, मोहम्मद शमी, वैभव सूर्यवंशी और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर रहने वाली है. ये सभी क्वार्टर फाइलन में खेलते नजर आने वाले हैं. घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में दमदार खेल दिखाकर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजर होगी. उनको टीम का उप कप्तान बनाया गया है.

हर मैच की होगी लाइव स्ट्रीमिंग

BCCI ने दलीप ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट को घर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है. इसके मैच को लेकर बढ़ रही मांग को देखते हुए बीसीसीआई ने मीडिया कवरेज देने का फैसला पहले ही ले लिया है. दर्शकों के लिए खुशखबरी ये है कि टूर्नामेंट के सारे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा जा सकता है. इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल और चेन्नई में होने वाले फाइनल का टेलीविजन पर भी प्रसारण किया जाएगा.