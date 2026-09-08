Himachal Gold Silver 8 September 2026: हिमाचल में आज Gold-Silver Rate ने किया हैरान, खरीदारी से पहले जरूर जानें कीमत

Himachal Pradesh Gold Silver Price 8 September 2026: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए 8 सितंबर 2026 के ताजा भाव सामने आ गए हैं. आज राज्य में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में अंतर देखने को मिल रहा है. वहीं, चांदी का भाव भी ₹2.31 लाख प्रति किलोग्राम के स्तर पर बना हुआ है.
22 कैरेट सोने का आज का भाव
8 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,40,050 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शुद्धता में शामिल है. इसमें सोने के साथ अन्य धातुओं का मिश्रण होने के कारण इसे आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है.
24 कैरेट गोल्ड की कीमत
वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,47,050 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. 24 कैरेट सोना उच्च शुद्धता वाला सोना माना जाता है और निवेश के लिहाज से इसकी मांग रहती है.
इस तरह 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में करीब ₹7,000 प्रति 10 ग्राम का अंतर है. सोने की खरीदारी करते समय ग्राहकों को बाजार भाव के अलावा मेकिंग चार्ज और लागू करों को भी ध्यान में रखना चाहिए.
हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव
हिमाचल प्रदेश में 8 सितंबर को चांदी की कीमत ₹231.65 प्रति ग्राम बताई गई है. इसके अनुसार एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,31,650 है. चांदी की कीमत निवेशकों और आभूषण खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.
सोना-चांदी खरीदने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का अंतिम रेट जरूर पता कर लें. अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं, जिससे आभूषण की अंतिम कीमत बाजार भाव से अधिक हो सकती है.