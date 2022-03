एसआई लगाने के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार Accused Arrested In Case Of Imposition Of SI

Accused Arrested In Case Of Imposition Of SI

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

Accused Arrested In Case Of Imposition Of SI : अश्वनी कुमार ने थाना सदर महेंद्रगढ़ पुलिस को नामजद व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका संपर्क कुछ व्यक्तियों से हुआ था। इन्होंने बताया कि उनकी पहुंच बहुत अच्छी है और किसी भी नौकरी में लगवा सकते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि नौकरी लगवाने के लिए पैसे लगेंगे और हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की थी।

साढ़े 22 लाख रुपये मांगी थी रिश्वत

शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर शिकायतकर्ता के दोहते को हरियाणा पुलिस में एसआई के पद पर नौकरी लगवाने के लिए 22,50,000 रुपये लिए थे। जो शिकायतकर्ता ने आरोपितों को मनी ट्रांसफर, इंटरनेट और फोन पे आदि के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए थे, लेकिन आरोपित समय-समय पर शिकायतकर्ता को झूठा आश्वासन देते रहे। लेकिन आरोपितों ने शिकायतकर्ता के दोहते को न ही नौकरी लगवाया और पैसे वापस लेने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी न्यायालय में पेश, रिमांड पर

इस मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सदर महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने नौकरी लगवाने के नाम पर 22,50,000 की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपित परीक्षित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। इससे पुलिस ने ढाई लाख रुपए बरामद किए थे। मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने दूसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित को राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपित की पहचान रवि झांझड़िया वासी जयपुर के रूप में हुई है। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर पर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपित से गहनता से पूछताछ जारी है।

