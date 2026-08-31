Delhi Bulldozer Action: जामा मस्जिद इलाके में चला बुलडोजर, HC के आदेश के बाद अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई

Jama Masjid Demolition Drive: दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद इलाके में सोमवार को एमसीडी ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। यह अभियान दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चलाया जा रहा है।

Delhi Jama Masjid Latest News: राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद इलाके में सोमवार को नगर निगम दिल्ली (MCD) ने अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। यह अभियान दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू किया गया है। कोर्ट ने जामा मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा था। MCD के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार सुबह से जामा मस्जिद के आसपास सार्वजनिक स्थानों और पार्कों में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक जगहों को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। अधिकारियों के अनुसार इलाके के कम से कम तीन पार्कों को भी इस कार्रवाई के तहत खाली कराया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान MCD की टीमें मौके पर मौजूद रहीं और चिन्हित अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए अभियान के दौरान प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पहुंचा था। कोर्ट ने MCD को इलाके का सर्वे करने और अगर अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाया जाता है तो कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब MCD ने जामा मस्जिद क्षेत्र में जमीन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि कार्रवाई का दायरा चिन्हित अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थानों तक सीमित रखने की बात सामने आई है।

STORY | Demolition, encroachment removal drive around Jama Masjid begins following HC order The Municipal Corporation of Delhi (MCD) on Monday launched a demolition and encroachment removal drive in the Jama Masjid area, following directions from the Delhi High Court to survey… pic.twitter.com/VDKoCd1ExG — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026

जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण पर नजर

जामा मस्जिद दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है और इसके आसपास का इलाका लंबे समय से घनी आबादी, बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बेहद व्यस्त रहता है। ऐसे में सार्वजनिक रास्तों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा लगातार सामने आता रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब MCD को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि जामा मस्जिद के आसपास कहां-कहां अवैध निर्माण या अतिक्रमण मौजूद है और उसके खिलाफ कानून के तहत क्या कार्रवाई जरूरी है।

आगे भी जारी रह सकता है अभियान

MCD अधिकारियों के अनुसार सर्वे और मौके की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां नियमानुसार उसे हटाने के कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल सोमवार को शुरू हुई कार्रवाई में सार्वजनिक स्थानों और पार्कों से अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया गया है। जामा मस्जिद के आसपास MCD की यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के तौर पर देखी जा रही है।