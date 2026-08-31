65 रन पर ढेर विरोधी टीम, एशिया कप का धमाकेदार आगाज, शेफाली वर्मा अकेले पड़ी भारी

महिला टी20 एशिया कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से करारी शिकस्त दी. कमाल की बात यह रही कि शेफाली वर्मा ने अकेले ही 64 रन बनाए और विरोधी टीम महज 65 रन पर सिमट गई.

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला टी20 एशिया कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से करारी शिकस्त दी. कमाल की बात यह रही कि शेफाली वर्मा ने अकेले ही 64 रन बनाए और विरोधी टीम महज 65 रन पर सिमट गई. भारत ने पहले मैच में ही गेंद और बल्ले दोनों से ऐसा खेल दिखाया जिसने थाईलैंड की कम अनुभवी टीम का काम तमाम कर दिया.

भारत के खिलाफ टॉस जीतकर थाईलैंड की कप्तान थिपाचा पुथावोंग ने गेंदबाजी का फैसला लिया. टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने आक्रामक शुरुआत की और महज 36 गेंद पर 64 रन ठोक दिए. उन्होंने इस पारी के दौरान आठ चौके और तीन छक्के मारे. उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 10 गेंद पर 19 रन बनाए. प्रतीका रावल ने टी20 डेब्यू करते हुए 18 गेंद पर 22 रन बनाए. जेमिमा रोड्रिग्स की जगह उनको मौका मिला था. कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 5 रन ही बना पाई. विकेटकीपर ऋचा घोष बिना खाता खोले लौटीं. थाईलैंड की स्पिनर सुलेपॉर्न लाओमी ने 26 रन देकर तीन विकेट हासिल किए. भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए.

भारतीय गेंदबाजों के सामने थाईलैंड ढेर

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की टीम का हाल बेहाल हो गया. सिर्फ एख बैटर नन्नापत कोंचारोएनकाई ने 41 रन बनाए. इसके अलावा कोई बैटर दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाई. अनुभवी दीप्ति शर्मा ने 1.1 ओवर की गेंदबाजी कर बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटका. नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 सफलता हासिल की. क्रांति गौड़ ने 26 रन देकर एक और श्री चरणी ने सिर्फ 10 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

For her blazing knock of 64 runs off 36 balls, @TheShafaliVerma receives the Player of the Match award. 👏🏾👏🏾 Details – https://t.co/Tgf2CJnHta #AsiaCup #INDvTHAI pic.twitter.com/98hSWhMTdM — BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026



शेफाली वर्मा अकेले पड़ी भारी

स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत करने उतरी शेफाली ने जल्दी विकेट गिरने के बाद पारी को संभाला. एक छोर पर डटकर उन्होंने गेंदबाजों की बाउंड्री पारी पहुंचाया. 177 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 36 बॉल पर 64 रन की बेहतरीन पारी खेल डाली. उन्होंने महज 26 बॉल पर 6 चौके और 3 छक्के की मदद से अपना फिफ्टी पूरी की. इस पारी ने मैच का नक्शा बदल दिया और भारत की जीत लगभग पक्की कर दी.